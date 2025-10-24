港鐵大叔偷拍穿校服女學生！她反拍怒公審　網民教路這樣做求助

女生出門在外要小心被偷拍！有女學生於網上發文公審1名大叔，表示乘搭港鐵時遭該名大叔尾隨和偷拍，她拍下大叔坐在車廂對面座位時，舉起手機對着她，而車廂璃離的倒影，見到大叔的手機屏幕出現學生的影像，成為大叔正在偷拍的證據，樓主發帖提醒在屯門站上車的女生們要小心。



雖然大叔並非偷影樓主裙底或私密部位，但網民教路指樓主仍可向車站職員求助，又提醒要在安全情況下作出後續舉動，以免發生危險。



有女學生於網上發文公審1名大叔，表示乘搭港鐵時遭該名大叔尾隨和偷拍，她反拍對方留下證據。（Threads@paper5gjm9）

該名女學生於10月21日在Threads發文指出，「喺屯門上車嘅女仔小心，今朝6:50幾分上車呢條友跟X住，上到車勁明顯咁偷拍，唔知佢影嚟有X用，可能係鍾意著校服個啲變態」，又呼籲「大家小心啲」。

港鐵大叔偷拍學生妹 玻璃窗倒影證狂拍

從樓主分享的影片見到，穿橙紫色外套的大叔坐在車廂對面靠近車門的座位上，雙手舉起手機放在胸前，身後玻璃窗倒影見到大叔手機屏幕，明顯見到他對着身穿校服的樓主拍攝，且不斷按下拍照鍵。

女學生指控大叔，「上到車勁明顯咁偷拍，唔知佢影嚟有X用」。（Threads@paper5gjm9）

大叔雙手舉起手機放在胸前，身後玻璃窗倒影見到大叔手機屏幕，明顯見到他對着身穿校服的樓主拍攝。（Threads@paper5gjm9）

大叔雙手舉起手機放在胸前，身後玻璃窗倒影見到大叔手機屏幕，明顯見到他對着身穿校服的樓主拍攝。（Threads@paper5gjm9）

女學生着大家小心穿橙紫色外套的大叔（左）。（Threads@paper5gjm9）

網民建議找職員協助要求刪相

帖文引來熱議，有網民表示，「真係唔明啲人有咩好影，都唔知偷拍完之後攞啲相嚟做乜，其實有陣時女人都幾慘，着得好少少就俾人影，俾人影完仲要俾人話出得街預咗俾人影。唔係預唔預咗，但係都一定會唔開心，而且佢又冇影裙底不足以犯法，依家呢個制度係制裁唔到佢，所以我只可以抱抱你」、「其實個個都知佢哋唔一定係影啲私密相，但偏偏佢哋就係可以望住一堆正常相諗住充滿性方面嘅嘢，所以先會令人覺得唔舒服」、「啲人根本唔明遇着變態佬嗰陣一個女仔有幾驚，你有警覺性已經好叻，希望你唔好再遇到呢啲事」。

有網民建議，「呢種情況其實你有權請站員協助要求查呢條友手機刪相，如果偷影到私隱部位基本上就係刑事，不過小心唔好迫得太緊，喺安全嘅情況下做，始終黐線佬狗急跳牆乜都做得出」、「妹妹，下次如果不幸再遇到咁嘅情況一定要大聲X佢鬧佢，之後即刻搵地鐵職員幫你，我都俾人偷影過好多次，每次都會當場鬧臭佢哋」。