聾啞家庭來港旅遊！乘小巴不懂付款　港女主動幫忙獲激讚：是天使

好人好事絕對能為社會帶來正能量！日前有港女在等車期間，遇到一家聾啞人士旅客，發現他們對搭乘小巴應如何付款感到困惑，樓主遂以手機輸入文字，詢問對方是否需要協助。對方之後在自己手機打字回覆表示感謝，指「（在）香港不懂路，幸好有你幫忙」、「聽說香港人不喜歡內地遊客，我們也不敢問人」。



樓主分享事後「心情瞬間變好」，希望是次幫忙能令對方覺得香港人其實很友善，獲網民激讚，「樓主好warm」、「再一次提醒我勿以善小而不為」，同時感激她主動伸出援手舉動，「聾啞人士佢哋怕人唔明多數唔敢問，又怕人覺得煩」、「你今日鼓起呢份小勇氣，可能會成就佢哋一家記得好耐嘅美好旅行回憶」。



有港女分享等小巴時遇到聾啞人士旅客不知怎樣付款，她主動幫助對方，獲網民激讚。（「threads＠joooo.oey」影片截圖）

該女生在threads帳號「joooo.oey」發帖，分享日前等小巴時遇到聾啞人士的經過。樓主指，當時她身後站了5名遊客，相信對方是5口之家，他們全部人皆用手語交流，形容「無聲彷有聲」，雖然過程中沒有笑聲，但見到5人臉上洋溢的笑容，都能感覺他們開心氛圍。

聾啞人士家庭來港旅遊 乘車付款遇疑難 港女熱心相助

樓主指，其後發現他們研究小巴應該怎樣付款，「見到（佢哋）皺晒眉咁比手劃腳」，她曾糾結應否上前幫忙，亦不知應怎樣伸出援手，但她最後決定鼓起勇氣，在手機輸入文字，詢問對方是否需要協助。

港女手機輸入文字 稱到站會提醒下車

從她上傳備忘錄的截圖可見，樓主分別以中文和英文詢問對方要否幫忙，然後教對方上車後才付款，可以選擇八達通或支付寶繳付車資，又表示到站時會拍對方肩膀提醒他們下車，示意他們之後若有需要，可以詢問路上不趕急的途人，最後祝願對方在港玩得開心。

樓主以中文和英文詢問對方要否幫忙，教對方上車後才付款，並可使用八達通或支付寶繳付車資。（「threads＠joooo.oey」圖片）

樓主幫人後：心情瞬間變好 盼對方能感到港人善良

樓主在帖文續稱，對方獲她幫忙後以自己手機回覆，先是感謝樓主，指「（在）香港不懂路，幸好有你幫忙」、「聽說香港人不喜歡內地遊客，我們也不敢問人」。樓主指當下「心情瞬間變好」，其中有位男士更教她用手語表達「謝謝」，她希望透過事件，讓對方覺得香港人其實很友善。

事主獲網民讚天使：好warm

帖文引來網民大讚樓主暖心舉動，「樓主是天使」、「樓主好warm」、「你好有愛」、「好人一生平安」、「香港人從來都是友善，外冷內熱」、「我就喺要睇呢啲！再一次提醒我勿以善小而不為」，有留言強調港人並非不歡迎內地人，「香港人不是不喜歡內地遊客，是不喜歡沒禮貌、不尊重本地文化、不守規則的任何遊客」、「所有有禮貌、懂尊重別人的遊客，香港人都很歡迎」。

網民感激樓主伸出援手：成就佢哋一家美好旅行回憶

另有網民代有關遊客再次感激樓主主動上前協助，「聾啞人士佢哋怕人唔明多數唔敢問，又怕人覺得煩，所以好感激你」、「你今日鼓起呢份小勇氣，可能會成就佢哋一家記得好耐嘅美好旅行回憶」、「你好叻呀，鼓起勇氣做多少少，等其他人對香港留下一個好印象」。

（threads＠joooo.oey）