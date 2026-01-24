同居後驚覺男友在家時的小習慣 她直呼「更愛了」 引女網民共鳴
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
不少情侶同居後，才會發現彼此生活習慣的差異。
一名女網友分享，和男友同居一段時間後，才發現他都是「坐著尿尿」，也因為這個行為，讓她更愛對方。
這名女網友在Dcard以「關於男友在家很少站著上廁所」為題，指出男友在外面上廁所都是站著尿尿，但只要回到家，幾乎都是坐著尿尿，好奇詢問原因後，男友坦言：「坐著比較舒服。」只有在外面時才會站著尿。
這名女網友進一步說明，男友在家就算站著尿，也會把馬桶蓋掀開，不留任何尿漬，完全不需要她善後，對比前任上廁所總是亂噴，讓她直呼：
像發現什麼新大陸一樣，又更愛他了。
貼文一出後，引起不少女網友共鳴，紛紛表示：
「跟妳一樣！前任也是尿會滴在馬桶蓋，都不清，現任就是坐著尿尿，大加分」
「我男友也坐著尿尿 他覺得大小號可以同時很方便」
「前任是坐著尿尿，他也只有這個好處了」
「在家坐著尿尿沒關係吧，真的比較舒服」
「男友會叫其他來家裡玩的男生全都要坐著尿」
「男友也是坐著尿尿！所以我超愛他哈哈」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】