火鍋店枱面勁多曱甴仔！港男投訴店員解釋令人傻眼　網民籲報食環

食肆食物質素重要，環境衛生同樣不容忽視。有港男在網上大呻不快經歷，指在旺角打邊爐時驚見成枱曱甴仔走來走去，實在吃不下去，急急埋單走人，而向店員反映問題後，對方有禮道歉，表示會改善，但仍收取加一服務費，並解釋因前一天舉行派對所致，令港男感到莫名奇妙，決定在網上公審。不少網民留言，「啲小強開party」、「仲埋單？打電話報食環埋呢間舖單就啱」。



樓主發現枱面有不少曱甴仔。（Threads@wwh9.7圖片）

枱面驚現不少曱甴仔 港男投訴

有港男在Threads發文，到旺角光顧1間火鍋店時，見到枱面好多曱甴仔在爐邊出沒，相片可見樓主用紙巾撿出屍骸，情況相當惡劣，向店員投訴，對方「聲稱前一日開party，所以咁」，令樓主傻眼。

網民感嘔心，「廚房看不到也就算了，在食堂有就表示非常髒」。（Threads@wwh9.7圖片）

有網民指「個爐入面一定成個家族大大細細喺晒入面」。（Threads@wwh9.7圖片）

不少網民看到這情況也感嘔心，「加料，好補」、「個爐入面一定成個家族大大細細喺晒入面」、「廚房看不到也就算了，在食堂有就表示非常髒」、「半年前去食已經好多曱甴」。

網民：小強開party

有人笑言，「噚日小強開party，呢幾隻應該係飲大咗，啱啱先醒諗住走」。有人建議樓主報食環，「仲埋單？打電話報食環埋呢間舖單就啱」。

（Threads@wwh9.7）