男子中環店舖前小便　短裙女把風被拍即爆粗怒罵　網民斥：沒廉恥

大街大巷隨處小便，如此明目張膽？有港女於網上發文公審1對男女，男子於中環擺花街1間店舖門口及報紙檔之間小便，女子則負責把風，發現港女偷拍後，除怒視還大聲用廣東話粗口破口大罵，港女批評二人理直氣壯、沒廉恥。



網民紛紛留言怒斥，「到底有幾急，需要咁做」、「佢仲屙喺人哋門口先衰」、「去草叢就話隻眼開隻眼閉啫」、「證明香港人質素倒退緊」。



該港女於Threads發文表示，第一次目擊有男子在「中環大街大巷屙尿」，影片見到穿灰色長袖上衣的男子於店舖門口及報紙檔之間小便，身旁穿白色上衣及短裙的女子發現港女偷拍後，立即拍男子背部提醒。

男子中環店舖前小便 女子把風被拍即爆粗

港女指出，「我真係無見過喺大街咁做，個女仲要咁嘅眼神，啤返過嚟係大條道理XX我」、「反而係個男人知衰叫佢走」，並表示女子用廣東話粗口罵她，「離遠睇以為係遊客，點知原來係香港人」。

目擊者斥：喺正舖門口仲要理直氣壯

港女不滿道，「喺正人哋舖門口（小便），仲要理直氣壯」、「真係後悔冇zoom近女主角（好強勁嘅獅吼功）」，又說「以前真係唔會咁，匿埋後巷搞掂都證明佢有少少廉恥，唔想香港好似巴黎咁臭啊救命」，並勸籲男子「下次唔好咁做啦」。

港女又解釋為何只錄了1秒影片，因當時手機快將沒電，「我影佢哋係想畀佢知道其實有人睇到」。

男子小便的位置牆壁上有污漬，未知是否為尿漬。（Threads@coachstrawberry）

網民：後巷都話體諒你急

網民留言批評，「以前嚟講，香港人屙都會喺後巷屙，唔會咁光明正大冇羞辱心到呢個地步」、「香港人飲醉酒，潛意識點都會搵條後巷屙！因為會知個醜字點寫！」、「後巷都話體諒你急，人哋舖頭門口都夠X膽死，好垃圾」、「有個cam喺頭頂都咁大膽」、「其實個鋪頭有cam，應該會叫事主畀返清潔費，如果唔係就仲有高清片」。

有網民就指出，深夜不時有醉酒人士在街上隨處小便，特別是在蘭桂坊已見慣不怪，「你去得少蘭桂坊呀嘛，嗰度成條街經常都有尿味㗎啦，嗰啲咪又係香港人做嘅」、「你去蘭桂坊影啦不如，晚晚都有」、「香港人以前蒲完，一直都會隨便周街屙尿㗎啦」。

公眾地方隨地大小便 初犯可罰款5,000元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法許可權或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。