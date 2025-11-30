連鎖Pizza店外賣薄餅疑有指甲！港女生咬到異物　網民嘲：指心批

吃薄餅吃出指甲，實在太噁心了！早前有港女生在社交平台發文，指在本港一間連鎖薄餅店點叫外賣，將薄餅吃到最後時咬到有異物，吐出驚見竟是1片指甲。她即時致電餐廳反映，對方馬上派人收走薄餅。有網民直指事態離譜，「正常廚房一定帶手套」、「地區？要避雷」，亦有留言建議事主向食環署舉報。



有港女點叫連鎖薄餅店外賣，將薄餅咬到有異物即吐出，驚見是指甲。（「threads＠dear_eunice」圖片）

該女生在threads帳號「dear_eunice」發帖，指日前點叫連鎖薄餅店 外賣，吃到最後咬到有異物，吐出發現竟是1片指甲，驚嘆「震撼了」，又指「搞到我以後唔敢再食Pizza了」。她續指，當時隨即致電餐廳反映，對方馬上派人前來收走薄餅。

女生向連鎖薄餅店叫外賣 吃薄餅咬到異物吐出驚見指甲

從樓主上傳多張照片所見，當時她點叫1個大薄餅以及1客雞翼，而她吐出異物發現是指甲後，便以透明小膠袋裝起指甲，以作為證據，但就未有透露後續如何處理。

樓主當時點叫1個大薄餅以及1客雞翼。（「threads＠dear_eunice」圖片）

她之後咬到異物，吐出發現是指甲。（「threads＠dear_eunice」圖片）

她即時用透明小膠袋裝起指甲，以作證據，但未有透露後續如何處理。（「threads＠dear_eunice」圖片）

網民斥離譜 建議向食環署舉報

帖文引來網民驚呼噁心，「正常廚房一定帶手套」、「地區？要避雷」、「手指尾，留長用嚟撩鼻屎」、「食環幫到您」，又調侃稱是「指心批」。

（「threads＠dear_eunice」截圖）

涉事薄餅店請事主主動聯絡 以便跟進情況

涉事連鎖薄餅店的專頁亦留意到樓主帖文，先是留言致歉，並請事主主動透facebook或threads平台聯絡他們，以便跟進情況。《香港01》曾就事件私訊相關食店，但暫未獲回覆。

（threads＠dear_eunice）