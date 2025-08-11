嘔！喝酸梅冰中途發覺藏異物　吸管挑出青蛙屍體　餐廳拒道歉捱轟

外出吃飯當然會注重食物質素，但食肆衛生狀況亦同樣重要！馬來西亞有女子日前在餐廳點叫1杯青檸酸梅冰，喝了四分一才發現裏頭浸泡着原隻的青蛙屍體，她崩潰稱「想想就想嘔」。不過最令人氣憤的是，她向店方投訴，對方竟然沒有道歉，故於社交平台公開事件，引來網民批評餐廳衛生情況極差，「這樣的衛生環境根本不該營業」，並調侃是青蛙特飲，「青檸升級成青蛙」。



馬來西亞有食客於餐廳點叫1杯凍飲，喝到中途驚見內藏青蛙屍體。（「TikTok＠_iiimalina」影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，當地森美蘭州芙蓉市（Seremban）有女子到餐廳用膳，點叫了1杯青檸酸梅冰飲料，喝到中途發現杯中浮有不明物體，初時她還以為是大粒酸梅，攪拌了一下然後繼續飲用，其後察覺杯底好像藏有異物，隨即用吸管嘗試把異物挑出，赫然發現居然是一隻經已死去的青蛙。

點叫青檸酸梅冰飲料 喝到中途驚見青蛙屍體

事主透露，當時她已經喝了全杯飲料四分一，不禁崩潰稱「想想就想嘔」，同時想到嘴裏可能殘留青蛙表面的黏液，大呻「整晚都想刷牙」。從影片可見，1隻身軀完整、經已死去的青蛙浮在杯面，畫面相當令人惡心。

食客於社交平台公開涉事餐廳。（「TikTok＠_iiimalina」影片截圖）

1隻身軀完整、經已死去的青蛙浮在杯面，畫面令人惡心。（「TikTok＠_iiimalina」影片截圖）

餐廳拒道歉 食客盼衛生部門介入調查

不過最令她氣憤的是，她當時立刻向店家反映，但對方竟然毫無歉意，她於是將影片分享到社交平台TikTok，配以標題「找找看隱藏物體」，同時於片中標籤當地衛生部門（KKM），要求當局介入調查。

網民調侃青蛙特飲：青檸升級成青蛙

許多網民看過影片後直呼惡心，形容「根本是恐怖片現場」，「吃的東西不能開玩笑，更何況是青蛙」，並斥責涉事餐廳衛生情況極差，「這樣的衛生環境根本不該營業」。有人不禁調侃，「這大概是你喝到最有『異國情調』的飲料了，酸梅加青蛙」、「青檸升級成青蛙」、「這是青蛙特飲吧」。

（綜合）