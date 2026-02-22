男友年薪逾百萬　她提1要求被拒怒轟「自私又媽寶」　全網反罵翻

為了共同生活，許多夫妻都會準備婚房一起住。一名女網友分享，近期和交往4年的男友討論結婚事宜，因「婚房是否共同持有」問題爆發爭執，最終導致婚事破局，讓她怒批男友「自私又媽寶」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名女網友在Dcard以「已和自私男分手，我只是要一個保障到底有什麼錯」為題，指出男友年薪500萬台幣（約125萬港元）以上、家境優渥，在家人資助下在台北買了2間房子，自己則是年薪不到100萬（約25萬港元）。因交往4年，開始討論結婚事宜，計劃把其中一間房子當成婚房，她以「想有安全感、未來要生小孩」為由，希望男友把婚房改為共同持有，沒想到男友以「長輩會不高興」為由拒絕。

這名女網友進一步說明，男友已經把買房費用還給長輩，卻還是辯稱「房子是家裡資助的，這樣長輩會不高興」，一路吵到婚事告吹，她也覺得提出「房子共同持有」並不過分，更怒嗆男友「自私又媽寶」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「笑死，就是有妳這種沒能力的撈女，拖一堆正常女性下水」

「勸妳不要覬覦別人財產，不然怎麼被甩都不知道」

「是他的錢，請尊重他的決定」

「笑死太早露出真面目，妳的飯票要離妳遠去了」

「換位思考就知道了，今天妳辛辛苦苦賺了幾棟房，突然有個男的交往幾年，就想要無痛掛名，妳一定也是拒絕的」

「既高攀又貪婪，不會不好意思嗎？」



對此，原PO則回應，要求共同持有房子，是希望可以給自己、孩子一個保障，透露兩人溝通後，已經協議分手。

