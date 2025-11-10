新牌仔？私家車後窗貼5個「P」　網民嘲生人勿近：唔諗住睇中鏡？

在香港新領取車牌後，需在汽車展示「P」字，司機擁有1年駕駛經驗方可獲正式駕駛執照，即俗稱「甩P」。本港網絡近日瘋傳1張照片，顯示有司機於座駕後方車窗貼上5個「P」字牌，引來網民估計車主可能牌仔在「P牌」期間屢次犯錯，被延長暫准駕駛執照，「每年減一個P，5年後應該掂啦」，有人則笑稱該車是「生人勿近」，又質疑司機「唔諗住要睇中鏡？」、「俾人抄牌真係自己申請」。



有私家車後窗共貼上5個P牌，司機貌似想表達是新手上路，網民因而笑稱這車是「生人勿近」。（「facebook@車cam L（香港群組）」圖片）

豐田私家車後窗共貼5個「P」牌

相關照片最先被上傳至facebook群組「車cam L（香港群組）」，上傳照片的網民表示「夠晒清晰！」。相中可見，1輛豐田私家車於車尾透明的玻璃上共貼上5個「P」字牌，正常「P牌」是指新手司機，希望其他道路駕駛者多加禮讓，不過掛上5個「P牌」，難免令人感到疑惑。

網民估被延長暫准駕駛執照：生人勿近

有網民估計車主是被延長暫准駕駛執照，「生人勿近」、「每年減一個P，5年後應該掂啦」、「驚後面啲人追尾」，又笑稱「可能淘寶買1送4，唔貼又浪費」、「一個P仔車住4個P仔」。

有網民指，曾在路上發現有私家車掛上多達7個P牌。（「facebook@車cam L（香港群組）」圖片）

另有意見批譁眾取寵：唔諗住要睇中鏡？

惟有留言擔心會影響行車安全，「車頭同車尾各貼一個P牌就得啦！無必要貼咁多個」、「譁眾取寵，將自己放得明顯，有咩錯即刻睇到」、「阻住自己睇後面」、「唔諗住要睇中鏡？」、「貼咁多P無犯法，不過阿sir會捉佢阻礙視線或擺放太多雜物」、「俾人抄牌真係自己申請」、「當年黐錯左右上下都俾阿蛇X」。

早前有網民看見有私家車在後窗貼上「B牌」，其真正原因曝光。（「facebook@地板友 Flat Out Club」圖片）

私家車貼「B牌」？ 真正原因曝光！

較早前亦有網民在facebook群組「地板友 Flat Out Club」發帖，指於路上看見有私家車在後窗貼上「B牌」，故詢問他人「個B牌係咩嚟架」，惹來他人調侃回覆，「有玩過GT賽車嗎？B級牌照」、「B for Bought，個牌買返來的」、「Taobao（淘寶）個B，因為係淘返嚟」、「好大嫌疑係叫人幫佢print個P牌出嚟，聽錯咗係B牌，將錯就錯咁就用住先啦」。不過有人解釋「B牌」真正意思，「B for Bad Parking（泊車技術差），上年英國興過一下」。

暫准駕駛執照持有人須在車輛展示特定要求「P」字牌

雖然香港法例並未限制司機於車上張貼「P牌」數量，但根據《道路交通（駕駛執照）規例》第374B章第12K(1)條及附表 13，暫准駕駛執照持有人須在車輛的前、後方展示以反光物料製造的「P」字牌，而字牌尺寸為150毫米乘150毫米，而P字的長闊高以及顏色方面都有特別規定，若然掛錯「P牌」可能會被罰款。

持暫准駕駛執照司機若涉違例 駕駛期或被延長6個月

另外，根據《道路交通（違例駕駛記分）條例》（第375章）第4條，如果持有暫准駕駛執照的司機觸犯一次「輕微」道路交通違例事項，一經定罪，暫准駕駛期將延長6個月。

「P」字牌尺寸為150毫米乘150毫米，長闊高以及顏色方面都有特別規定。（運輸署圖片）

