乘的士講嘢太大聲被阻！阿叔大鬧車廂：講法律㗎　女伴神招KO獲讚

乘搭的士切勿騷擾司機，以免影響行車安全。本港網絡流傳影片，指有的士司機因後座3名女子談天太大聲，「嘈到耳仔痛頭又痛」，於是勸3名女子收細聲浪，「唔好意思啊，我揸唔到車啊咁樣」。詎料與她們同行的前座大叔竟向司機「發爛渣」，斥責「㗎車唔准人傾計啊？」、「慳啲啦你，講法律㗎嘛」，更揚言「我同你玩囉！」。



雙方爭吵並報警，與警察溝通後，大叔轉坐後座，被2名女子「夾」在中間，但仍未收口，與司機爭吵，有女子用手按着大叔的嘴阻止。到站後，大叔下車再找警察，司機終沉不住氣，邊「爆粗」邊下車，「X你老X我揸的士，X你老X我受你氣？」。影片至此結束。



影片引來網民熱議，不少人批評大叔離譜，「個男人拖幾條囡要攞威」、「呢的叫X客，借酒發爛渣」、「醉貓鬧事，影響行車安全，直接車去警署搞掂」。也有網民讚女伴阻止大叔方法，「做得好」。



本港網絡流傳影片，指有的士司機與大叔爭吵。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

有的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發布「車cam（行車記錄器）」影片，留言「忍得你我食得屎啦，全程車內唔講粗口我已經超額達標」。

女乘客談天太大聲 的士司機勸收細音量

影片長逾6分鐘，畫面寫上「2305上車，不停大聲講大聲笑，嘈到耳仔痛頭又痛，忍到2333先出聲」。事發11月7日晚上11時許，後座3名女子正大聲談天，司機忍無可忍勸收細音量，「不如靜少少吖，好唔好啊，好嘈啊真係，好唔好啊，唔好意思啊，我揸唔到車啊咁樣」。

後座3名女子正大聲談天，司機忍無可忍勸收細音量。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

同行大叔發難：㗎車唔准人傾計啊？講法律㗎嘛！

車廂本來回復平靜，惟坐在副駕駛座的疑似醉酒大叔突然向司機「發難」，要求「你可唔可以收聲啊，哥仔」。司機回應「好細聲㗎喇喎已經」，大叔反駁「咁人哋講嘢你又話人哋大聲，你而家講嘢，你收細聲，o唔ok？」。2人開始爭吵，大叔揚言「我唔需要你講嘢」，後方有女子想阻止大叔爭吵不果，大叔質問司機「搭車可以講嘢㗎」，司機回覆「你可以講嘢，即係太大聲喇，細聲返少少，揸緊車，咁係咪唔安全啊」。

然而大叔不接受司機解釋，雙方愈吵愈激烈，大叔表示要找警察，再問司機「㗎車唔准人傾計啊？慳啲啦你！講法律㗎嘛！啱唔啱先」，更揚言「我同你玩囉！」。司機無奈回覆「我揸的士㗎，唔係畀你玩㗎」，大叔則向後座女子表示「妳哋落車，我同佢玩，唔好X嘈」。

大叔與司機愈吵愈激烈。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

後方有女子想阻止大叔爭吵不果。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

女伴絕招KO大叔

畫面一轉，眾人與警察溝通後再次上車，大叔轉坐後座，被2名女子「夾」在中間。但大叔未有收口，向警察表示「可以再報警㗎」，旁邊女伴即時向警察表示「辛苦晒」，同時按着大叔的嘴以防再說話。而的士再次開車後，司機一直嘮叨，女伴一直按着大叔的嘴不讓反駁。

畫面一轉，眾人與警察溝通後再次上車，大叔轉坐後座，被2名女子「夾」在中間。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

的士再次開車後，司機一直嘮叨，女伴一直按着大叔的嘴不讓反駁。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

影片最後，的士到站後，大叔下車時再叫警察，司機終沉不住氣，爆粗下車責罵「X你老X我揸的士，X你老X我受你氣？」。

的士到站後，大叔下車時再叫警察，司機終沉不住氣，爆粗下車責罵。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

網民批大叔離譜：直接車去警署

網民看過影片議論紛紛，大部份都批評阿叔離譜，「睇片都覺得耳仔痛，辛苦晒」、「簡單一句，個男人拖幾條囡要攞威」、「呢的叫X客，借酒發爛渣」、「醉酒佬最麻煩」、「笑死，大大聲，最後咪要女人比錢」、「傾計？咁大聲叫傾計？司機哥哥都算忍得！」、「醉貓鬧事，影響行車安全，直接車去警署搞掂」。

也有網民認為女伴以「按口」方法阻止大叔「醒目」，大讚「做得好」、「好勁」、「佩服」。