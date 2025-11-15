媽媽港鐵車廂內餵女食排骨飯　乘客：勁大陣味　網民：不知所謂

港鐵車廂內嚴禁飲食！有港鐵乘客於網上發文發片公審，指有媽媽乘客於車廂內餵女兒進食排骨飯，批評「地鐵幾時變咗canteen（食堂）我唔知」。



網民紛紛批評，「唔食埋先上車？做父母做到咁，不知所謂」、「而家啲父母只記得要餵飽啲小朋友，理得你咩嘢叫做『公德心』，自私由父母教出嚟……玩完啦香港」、「寫到明不准飲食，這是犯法！肚餓可以食完再上車，小朋友唔係大晒」。



根據港鐵附例，任何人不得在已付車費區域內飲食，違反規例可被罰款2,000元。



有港鐵乘客於網上發文發片公審，指有媽媽乘客於車廂內餵女兒進食排骨飯。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

該港鐵乘客於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文發片，表示在車廂內玩手機期間，「冇啦啦聞到勁大陣排骨飯味」，起初以為自己嗅覺有誤，怎料一抬頭就見到有位媽媽在餵女兒進食排骨飯，另1名女乘客扭頭見到也呆掉。

媽媽港鐵車廂內餵女食飯 乘客：勁大陣排骨飯味

樓主批評，「地鐵幾時變咗canteen（食堂）我唔知，即係話平時可能飲下水、食粒糖呢啲都算，但食飯會唔會over咗」，指出車廂內貼有告示提醒勿飲食，「禁飲食罰2k（2,000元），唔知唔緊要，咪寫咗都唔睇」。

影片見到，戴着黑色漁夫帽、淺藍色外套的媽媽站在坐下的女兒跟前，拿着飯盒、弓着身在餵食女兒。

網民斥：小朋友唔係大晒

網民直斥影片中的媽媽，「就係呢啲咁嘅家長，教壞晒啲細路，喺地鐵度飲飲食食，做人學下守規矩啦，唔怪得而家香港社會秩序咁差，就係呢啲人唔守規矩、唔守秩序」、「父母無文化下一代都差，身教不好，仔女點會好，呢啲就係無家教」、「啲家長真係要教育先啦」。

有網民指出，「交通工具唔畀食嘢，主要都係唔想影響環境衛生」、「氣味都影響人，一個唔覺意佢企唔穩成兜淋落人度點算？」、「細路都係咁話啦！肚餓咪落車食囉！再唔係食包餅食個包都無咁影響吖！食飯真係CXS，又會無人出聲？」、「你可以直接同佢講，不能進食。拍片？點解唔阻止佢」。