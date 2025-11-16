北上回港關口男女激戰！大媽怒吼非禮：掂我胸！後續更狂震驚全網

【北上消費】入境關口人流多，應互諒互讓。本港網絡流傳影片，某關口回港通道內，有1名白衣女子與1名戴鴨嘴帽男子因事爭執，其間疑有碰撞，白衣女咆哮非禮，「報警，非禮啊！」，男子則揶揄「非禮你啊？」。女子家人隨後擋住男子去路，有職員到場處理，白衣女控訴「佢非禮我啊，掂我胸啊」，又步步逼近「兇」拍片者，「喂！影咩啊影，好笑啊？喺度笑乜嘢啊？」。影片至此結束。



影片引來網民熱議，「所以話，今時今日做男人真係好危險, 小小事就話非禮」，「你行埋去步步進逼之後話人非禮，呢個乜世界」。也有自稱是拍片者透露事件後續更離譜。



本港網絡流傳影片，某關口回港通道內，有1名白衣女子與1名戴鴨嘴帽男子因事爭執，其間疑有碰撞，白衣女咆哮非禮。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

關口回港通道發生非禮事件？本港Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」、Threads等多個社交平台，11月15日（星期六）起流傳1段影片，指某關口禁區回港通道內，有女子與男子爭執，其間大叫「非禮」。

關口禁區男女爭執

影片35秒，見到關口回港通道內，有一家四口包圍1名戴鴨嘴帽男子爭執，鴨嘴帽男子向當中的白衣女子表示「嗌啦，嗌啦，肥婆！好驚啊」，白衣女回應「走啦！」。

關口回港通道內，有一家四口包圍1名戴鴨嘴帽男子爭執。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

當時關口人來人往。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

疑有碰撞 白衣女怒吼：非禮啊！掂我胸啊！

這時鏡頭一轉，雙方疑發生碰撞，白衣女怒斥鴨嘴帽男子「喂！你掂我啊！」，男子反駁「你唔好X掂我啊！」，白衣女隨即「發難」，「報警，非禮啊！非禮啊！掂我胸啊！」，男子則揶揄「 非禮你啊？」，而白衣女家人擋住男子去路，雙方對峙。

鏡頭一轉，雙方疑發生碰撞，白衣女怒斥鴨嘴帽男子非禮，「報警，非禮啊！」。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

白衣女家人擋住男子去路，雙方對峙。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

職員到場 白衣女後續更狂

之後白衣女回頭步步逼近拍片者，呼喝「喂！影咩啊影！好笑啊？」。這時關口職員到場，白衣女控訴「佢非禮我啊，掂我胸啊」，又要求拍片者停止拍攝，「可唔可以叫嗰個人唔好再影啊，喺度笑乜嘢啊？」。影片至此結束。

之後白衣女回頭步步逼近拍片者呼喝。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

關口職員到場，白衣女控訴「佢非禮我啊，掂我胸啊」，又要求拍片者停止拍攝。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

影片惹網民熱議

網民看過影片議論紛紛，「我唔信（非禮）」、「你話人打你都合理」、「嗌救命，嗌打劫，都冇理由嗌非禮呀」、「所以話，今時今日做男人真係好危險，小小事就話非禮」、「你行埋去步步進逼之後話人非禮：你掂我胸呀！呢個乜世界！」。

疑拍片者爆離譜後續

影片廣泛流傳，有自稱是拍片者透露事件後續更離譜，指遭擋住去路要求刪除影片，「3個人包括阿婆都扯住我個袋，唔畀我走。跟住報警，3個parties分別係一家四口、cap帽哥同埋我。結果喺現場白白消耗咗半個鐘生命」。