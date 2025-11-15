小學生斑馬線90度鞠躬致謝　港男感動讚：有教養　網民：值得學習

駕駛者要停在斑馬線前讓行人先過馬路。近日有車cam（行車記錄儀）片段，拍下有司機在駛近班馬線時，有3名小學生在等過馬路，司機停車，其中2人行到班馬線中間時，轉身對住司機90度鞠躬致謝，行為可愛。有港男轉載影片表示大為感動，在網上發文大讚「小朋友好有教養」。引來不少網民留言，「喺香港見到咁嘅禮儀真係感動」、「而家少咗司機會係黃波燈讓人，師兄都係個好司機」。



學生的視線被泊在班馬線旁的七人車阻礙，他們要站出班馬線上睇車。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機慢速行駛到班馬線前停車，當時有3名小學生正想橫過馬路。(「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男在網上轉載Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布的一段車cam（行車記錄儀）片。從影片可見，司機慢速行駛到班馬線前停車，當時有3名小學生正想橫過馬路，由於視線被泊在班馬線旁的七人車阻礙，他們要站出班馬線上睇車。

學生過班馬線90度鞠躬致謝

當三名學生行到班馬線的中間，其中兩人對住司機90度鞠躬致謝，之後便走上對面行人路離開。樓主發文大讚「小朋友好有教養，父母好有家教」、「好值得學習」，他又有感而發表示「學生時代個個都係純過蒸餾水㗎啦，當大家畢業離校出到去社會大學打工，接觸到大千世界之後，遇到啲惡魔妖怪」。而最令他大鬧泊近班馬線的七人車，「泊正喺斑馬綫部車正XK，阻人視線過馬路，危害路人安全囉」。

兩名學生停步向住司機90度鞠躬致謝。(「車cam L（香港群組）」影片截圖）

兩名學生停步向住司機90度鞠躬致謝。(「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主被學生行為感動。(「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民讚學生有家教：值得鼓勵。(「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不少網民看過影片大讚學生有禮貌，「好cute」、「值得鼓勵」、「有家教，大家都以禮相待」、「應該要搵嗰兩個學生出嚟去學校讚佢哋，咁就可以令更多細路仔學到」。

網民大讚有家教：好cute

有人表示平時也會向停車司機致謝，「我依家有車讓我都會彎身點頭thank you，簡單動作大家開心，希望大人細路都做」、「我一向過斑馬都會向司機微微鞠躬道謝，掉返轉自己揸車時，見行人咁樣做都覺得受尊重」。亦有人鬧七人車，「泊之字線，阻到行人視野，班細路要行出幾步睇路」、「泊之字線，我見到一係報警，一係1823」。

