日53歲警員誘至少11名少女「廉價援交」惹嘩然　有受害人未滿13歲

最近，日本大阪府警又一次被推上了風口浪尖。10月16日，一位年過五十的警司辻本浩嗣，被正式開除。聽到這裏，大家是不是以為他是因為辦案失誤，或者跟上級鬧矛盾？原因更辣眼睛——他居然在卡拉OK裏，多次對少女下手，還拿錢當誘餌。



一個警察，幹出這種事，真的讓人氣到頭皮發麻。

今年6月至7月，身為警司的辻本多次跑到卡拉OK包廂，伸出了本不該伸的手，還用現金引誘少女。（MBS）

「警察叔叔」變「卡拉OK怪叔叔」

根據報道，今年6月至7月，辻本多次跑到卡拉OK包廂，為了尋找「刺激」。他伸出了本不該伸的手，還掏出現金——一萬日元（約合511港元）來引誘少女。調查越查越深，警方發現這不是「偶爾失足」，而是反覆作案。受害人至少11人。面對調查，辻本承認了罪行。他的原話是：

我知道這是犯罪，但我控制不住自己，想尋求刺激。

日本社會對警察的信任度很高。警官制服在日本，幾乎等於「秩序」和「安全」的代名詞。無論是走失的小孩、街頭糾紛，還是遊客問路，只要看到那個藍色身影，心裏都會鬆一口氣。

可是，像辻本這樣的事件，就像一記重拳，狠狠砸在這份信任上。如果說這只是個別翻車，那大家也就罵罵就完了。可惜，這種事在日本警界並不新鮮。隨便翻翻最近幾年的新聞，就能找到一堆類似案件：

2022年，東京一名警員因為偷拍女性裙底被當場抓住，結果還振振有詞地說是「個人愛好」。

2023年，京都一位刑警被曝和未成年少女發生不當關係，最後被迫辭職。

同年，還有警察因為職權騷擾下屬，天天在辦公室裏罵人、打壓，鬧到被媒體曝光。



根據《讀賣新聞》的統計，光是2024年，全國就有90多名警員因為紀律問題被處分，其中性騷擾相關案件接近三成。

說到大阪府警，那翻車新聞更是頻繁，簡直是「傳統藝能」。幾年前，一名大阪警官因為醉酒鬧事，直接在街頭跟人打起來，影片瘋傳。還有人因為上班期間偷溜出去打柏青哥（日本的彈珠機賭博遊戲），被市民舉報。甚至有人利用職務之便，偷看調查資料泄露給關係戶。

這次辻本的卡拉OK事件，不過是在這份名單上又添了一筆。

這次醜聞一出，日本網友也沒閒着，評論區瞬間炸鍋。

有人冷嘲熱諷：「制服不是盔甲，是偽裝。」



還有人怒斥：「這種人怎麼可能只犯一次？一定是長期慣犯，只是這次被抓住了而已。」



推特上甚至有人吐槽得很毒：「大阪府警是不是該考慮開個副業？每天不是抓人，而是登上醜聞新聞。」



也有人無奈搖頭：「警察都這樣了，普通人該怎麼信任社會？」



日本網友的反應，大多是失望和憤怒，但也帶點自嘲——因為這種事，他們好像已經見怪不怪了。

大阪府警在處分公告裏表示：「我們深表遺憾。」

這句話一出來，網友集體翻白眼。因為幾乎每次出醜聞，警察系統都會用這句萬能句式，結果過不了多久，就會有下一條新聞。

辻本已經被開除，這算是給公眾一個交代。但對那些受害者來說，五百塊錢的「刺激」，換來的卻可能是一輩子的心理陰影。日本網友有句話總結得很到位：

大阪府警的新聞，真不是看他們破了什麼案，而是等他們什麼時候又丟臉。

這話雖然帶點調侃，但背後透出的，卻是公眾的失望。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】