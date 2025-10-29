日本高中性醜聞引熱議　老師與女學生性交　訓導主任偷拍裙底10次

日本神奈川縣早前發生兩件事，把不少人嚇了一跳。兩名高中老師，因為觸犯了社會的底線，被直接掃地出門。



第一件事，發生在橫濱的一所縣立高中。一名20多歲的男老師，今年6月居然和自己學校的一名高二女生發生了性關係。

事情曝光後，警方立刻介入，逮捕、起訴，法院最後下了個罰金50萬日元（約合2.5萬港元）的略式命令。與此同時，縣教育委員會在9月4日也做出了最重的處分——懲戒免職。對日本老師來說，這幾乎等於徹底告別教職生涯，往後找工作也會有案底跟著。

日本神奈川縣的兩名高中教師被免職。（news.ntv.co.jp）

第二件事，主角是一名50歲的資深教師，叫前田晃，職位還是總括教諭（訓導主任），按理說是要管別的老師的。但在今年6月底到7月中旬之間，他卻多次跑到東京的商場，用手機偷拍女性裙底，據說大約十次左右。

結果不出所料，被盯上了，最後同樣在9月4日被免職。一個本來該起到示範作用的人，做出這種事，輿論裏失望和憤怒更重。神奈川縣方面的聲明很強硬，用了「言語道斷」這樣的詞，還強調：

無法抑制強烈的憤慨。

並且說要徹底加強對教職員的指導和約束。意思很明確：這種醜事必須要被斬斷。

其實，最近幾年日本社會裡，教師的不祥事並不是第一次見。大家會特別敏感，一個重要原因就是——在很多人心裏，學校應該是最安全的地方，老師應該是孩子的保護傘。可一旦老師自己越了界，那種信任感就會瞬間坍塌。

而且，日本對公職人員的懲罰相當嚴厲。「懲戒免職」不只是丟了工作，還會被正式記入檔案，未來求職幾乎無路。相比之下，這種處分制度算是比較硬的。某種程度上，也算是在提醒所有人：站在講台上，就必須守住底線。

不過，光有懲罰是不是夠？這恐怕還要打個問號。教育領域裏的問題，往往不僅僅是個人的失德，有時候也反映了監督機制的漏洞。學生需要保護，老師也需要一個健康的工作環境，否則問題總會冒出來。

不過話說回來，這類事情放在哪個國家都可能發生。區別在於，日本一旦出了醜聞，相關部門會立刻給出處理結果，官員和學校也會公開謝罪，哪怕措辭再嚴厲，也是在回應社會的期待。對比之下，至少能看見一種「出事就必須負責」的態度。也正因如此，哪怕信任受損，人們也會期待制度能把裂縫補起來，而不是任由傷口越撕越大。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】