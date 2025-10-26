車站是日本最具生活氣息的地方之一，如今每天早晚通勤的人潮、與行色匆匆的旅客、從地鐵口滾動而出的無數行李箱，構成了日本城市節奏中最真實的風景線。



可越是秩序井然的地方，越容易在一瞬間，被某個突發的摩擦打亂節奏。

大阪車站中國女遊客行李箱猛撞到日本男 她靜靜地離開 後續超狂（01製圖）

原本只是一件小事 因言語不通和文化差異變令人窒息的衝突：

那天，在新大阪站的站台上，一位日本上班族目睹了一幕令人意外的衝突：一名中國女性遊客的行李箱，狠狠撞上了一名日本年輕男子的膝蓋。「咚」的一聲悶響在人流中格外刺耳。

日本男子吃痛地皺起眉，整個人被撞得微微一晃。站在幾步之外的目擊者金山聰（化名，35歲）回憶說，那一刻周圍的路人都停頓了半秒。女性遊客拖着一個碩大的銀色行李箱，看起來也是趕時間。她短暫地回頭看了那名日本男子一眼，卻什麼也沒說，準備繼續往前走。

在日本公共場所的碰撞本不是什麼罕見的事。地鐵站、商場、機場，每天都有人被行李箱的輪子碾過腳面，被揹包的角撞到肩膀。大多數人只是輕聲說句「sumimasen」，然後低頭而過就完事了。但如今隨着遊客越來越多的情況，很多連道歉都省了，金山說自己也常被撞到，沒有道歉就走了。

可當天的事情並沒有這樣結束。那名日本年輕男子很明顯被撞得不輕，他轉過身，喊了一句 ：

請等一下。

沒想到，對方卻突然反應激烈，開始用中文快速地反駁他。雖然金山聽不懂中國話，但看語氣、看神情，應該不是在解釋或道歉。她的聲音高亢，語速急促，還帶着明顯的怒氣。

她的表情就像是在說：『你幹嘛攔我？』

金山回憶。那一刻，連旁觀的人都感到一種莫名的緊張。一開始年輕的日本男子還試圖保持冷靜。他用日語解釋：「請先聽我說」、「我只是想確認一下」，聲音並不高，語氣也算克制。但無論他怎麼說，那名女性都沒有停下叨叨。

最終，在人群的圍觀下，男子不忍了，他抬起腳，猛地踢向那隻行李箱。金屬外殼發出「咣」的一聲巨響，箱子倒在地上。可這還沒完，男子又連續用腳踩了兩三下。那一刻，空氣裏像是凝固了。剛才還在反駁的女性愣住了，臉色瞬間變了。

金山說：

我看到她的表情從憤怒變成害怕，像是終於意識到事情的嚴重性。

不過這場衝突並沒有引來多少人圍觀，也沒人勸架。除了金山，還有兩三個人在遠處張望，其他人只是匆匆路過。日本人習慣了不干涉他人糾紛，哪怕場面有點失控，也往往保持距離。幾秒鐘後，日本男子轉身快步離開，女性檢查了下倒地的行李箱，發現沒有損壞，也拖着它走向了相反的方向。一切發生得極快，衝突不到兩分鐘，站台重新恢復了秩序。

金山站在那裏，腦海裏卻久久迴盪着那幾聲沉悶的撞擊聲。他說，那一幕讓人有種複雜的感覺——既是一場情緒的爆發，也像是一場文化的錯位。

在日本，人們從小就被教育要「不給別人添麻煩」，無論在何種場合，道歉幾乎是本能反應。即便是不完全自己的錯，也常常先說「對不起」，再解釋緣由。而對於一些外來遊客來說，未必都能理解這種文化的分寸感。語言不通、語氣差異，再加上不同的表達方式，原本只是一句「對不起」的事，往往在誤解中變成了對立。

在日本，「忍耐」幾乎是一種文化信條。從「我慢（がまん）」到「空気を読む」，人們被教育要剋制情緒，不讓衝突浮到枱面上。公共場所裏的安靜、排隊的秩序，都是這種社會規範的體現。

然而在疫情之後，日本社會對「他人行為」的敏感度更高了。戴口罩的方式、排隊的距離、聲音的大小，哪怕是無心的小動作，也容易被視為「不守規矩」引來側目。對於金山來說，這不過是一場短暫的目擊，卻像一面鏡子，映照出這個時代的變化。他說：

其實只要那位女士當時回頭說一句『不好意思』，事情就結束了。

也許正如他所感嘆的——人與人之間的衝突，並非源於多大的差錯，而是那句本可以化解一切的小小「對不起」就完事，沒必要弄到矛盾惡化，出門在外，該慫也得慫，好在這是人均「忍者」的日本了，要是其他國家就。

當車站的廣播聲重新響起，遊客們繼續匆忙趕路，行李箱滾輪的摩擦聲此起彼伏。生活如常，這段短暫的插曲被目擊者記錄下來，也讓人想起一個老話：在日本，不打擾別人，是最高級的禮貌；而在擁擠的社會裡，能彼此理解，才是最難得的温柔。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】