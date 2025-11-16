女生暈倒電車路！港女見電車快駛到　危急關頭上前扶起：嚇死我！

危急關頭出手救人，實在值得表揚！有港女在社交平台分享驚險事，指日前在街頭遇到有女生突然暈倒在電車路，眼見電車快將駛至，她猶豫1秒還是決定上前將對方扶起，但抬頭已看到電車距離迫近，形容「有啲面臨死亡嘅感覺」，幸好最後有驚無險，電車司機亦及時煞停，但她事後仍猶有餘悸稱「嚇死我」。



網民紛紛感激樓主伸出援手，「好彩你反應快！」、「你好勇敢」、「好人一生平安」；但有人提醒幫人都要量力而為，「電車看似慢，但好似船咁，唔係話停就停到」、「幫人前先顧自身安全」。



有女生分享目睹有人暈倒電車路，眼見電車即將駛至，她衝上前救人的驚險過程。（「threads＠augustisinfall」圖片）

女生暈倒電車路 熱心港女上前扶起

事主在threads帳號「augustisinfall」發帖，分享她驚險的「救人」經過。她指出，近日在街頭目睹有女生突然暈倒在電車路，當時電車快將駛至，她曾猶豫應否上前幫忙，「老實講我思考咗一秒衝唔衝出去」，之後還是決定上前相扶，但無奈對方失去意識，形容「差啲扶唔起嗰下好無助」。

見電車迫近感驚恐：有啲面臨死亡嘅感覺

樓主續稱，扶起女生當下抬頭看見電車距離迫近，稱當下如同電影場面，「有啲面臨死亡嘅感覺」，幸好電車司機亦及時煞停，附近更有休班救護員幫忙照顧暈倒女生，而她事後憶述事件仍然猶有餘悸，驚呼「嚇死我」。

有女生暈倒在電車路，樓主目擊後曾猶豫1秒，但最終仍決定上前扶起對方，抬頭看見電車迫近而感到驚恐。（AI生成圖片）

危急下仍伸出援手 網民激讚：好人好事

許多網民欣賞並讚揚樓主危急下仍伸出援手，「咁危急都處變不驚，相信你面對其他突發事都有比其他人淡定嘅能力」、「好彩你反應快！」、「你好勇敢」、「你好叻女，你叫到人救佢，叫停到車」、「功德+999999999」、「好人有好報的」、「心地善良，好人一生平安」。

網民提醒量力而為：幫人前先顧自身安全

不過有人就提醒，幫人都要量力而為，「電車看似慢，但好似船咁，唔係話停就停到」、「如果司機停唔切（就）好大鑊」、「幫人前先顧自身安全」、「有時真係唔知點解突然有人暈低，我都試過幾次，環境安全下出手」。

（threads＠augustisinfall）