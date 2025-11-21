二十四節氣．小雪｜命理師提醒4生肖易發病　吃這些可保健兼美容

11月22日上午9時36分會進入「小雪」節氣，台灣命理師楊登嵙提醒，此節氣有鼠、蛇、猴、狗等4生肖小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。



命理師楊登嵙說，「小雪」節氣在古籍群芳譜中曾提到：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，小雪節氣因天氣寒冷，降水形式由雨變為雪，但此時由於「地寒未甚」，雪下的次數少，雪量還不大，所以稱為小雪。

示意圖（Unsplash@Da-shika）

楊登嵙說，天氣寒冷，民眾就會喜歡吃溫熱的食物禦寒，例如北方人冬季愛吃羊肉，南方人冬季愛吃甲魚，都屬於溫補的食物，但不是熱性的食物都適合在小雪季節食用，燥熱的東西吃多了容易上火，甚至產生熱性的疾病。

他說，小雪節氣飲食對正常人來說，應當遵循「秋冬養陰」、「無擾乎陽」的原則，所謂無擾乎陽代表是順應自然，不要擾動收藏的陽氣，小雪適合食用滋陰潛陽、溫補性食物、益腎食品。

他說，因冬季是一個收斂的季節，所有生發的食物最好少吃，尤其是辛辣，如辣椒、胡椒、花椒等，容易引起皮膚乾燥缺水。不過冬季適當吃酸性食物卻很有益處。因為冬天是心血管病的高發時期，酸性食物能軟化血管，預防心血管病的發生。

同時酸性食物還可以美容養顏，愛美的女性更應該多吃，酸性食物包含了大量的維生素C，蘋果、橘子、棗、百合、芡實、蓮子、淮山、蓮藕、栗子、菱角、杞子、沙參、木耳、燕窩、蘋果、梨等，都適合在此節氣食用。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】