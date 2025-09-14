港鐵頭等逃票斷正！後生女求情「忘記了」後續更慘　職員做法獲讚

【港鐵／逃票】進入港鐵東鐵綫頭等車廂前，必須另外拍卡付款，否則會罰款1,000元。本港網絡流傳影片及相片，指東鐵頭等車廂內有多名遊客遇到職員查票，「斷正」被發現沒有付款，其中有內地女向職員求情稱以為自己已拍卡，詢否可否即時補拍卡，並以普通話表示「我剛拍了。我現在可以付嗎？我忘記了」，惟職員沒有讓步，且後續「更慘」，因1理由被警告可能要再罰款5,000元。最終多名遊客「排隊」跟着職員下車處理。



事件引來網民熱議，大讚港鐵職員「做得好」，「罰得好」、「希望港鐵捉密啲，連續高調捉人，啲人識驚先唔會咁做」。



進入港鐵東鐵綫頭等車廂前，必須另外拍卡付款，否則會罰款1,000元。（資料圖片）

乘搭東鐵頭等車廂記得要額外拍卡。有網民於8月5日（星期二）在Facebook群組「大埔TAI PO」發布1段影片及多張相片，留言「家人們，幫大家踩雷了，坐兩個站地鐵盛惠1,000大元，這次虧大了」。

坐東鐵頭等沒付款「斷正」 女遊客求情：我忘記了

從影片見到，當時東鐵頭等車廂內有2名港鐵職員正向1名長髮年輕女乘客查票，現場傳出「咇」聲，意味該女乘客「逃票」，進入頭等車廂前未有額外付款。女乘客見狀即以普通話求情說，「我沒刷嗎？我剛拍了！我現在可以付嗎？我忘記了」。

2名港鐵職員正在查票（Facebook群組「大埔TAI PO」）

現場傳出「咇」聲，意味該女乘客進入頭等車廂前未有額外付款。女乘客見狀即以普通話求情。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

現場傳出「咇」聲，意味該女乘客進入頭等車廂前未有額外付款。女乘客見狀即以普通話求情。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

1原因或再罰5,000元

而上載影片的網民稱，女乘客之後還被港鐵職員訓斥不允許錄影，否則要再罰錢5,000元。

相片則見到，包括這名長髮女乘客在內，有至少4名女乘客「排隊」跟着港鐵職員離開車廂，估計同樣有頭等車廂票務問題。

至少4名女乘客「排隊」跟着港鐵職員離開車廂，估計同樣有頭等車廂票務問題。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

至少4名女乘客「排隊」跟着港鐵職員離開車廂，估計同樣有頭等車廂票務問題。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

至少4名女乘客「排隊」跟着港鐵職員離開車廂，估計同樣有頭等車廂票務問題。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

至少4名女乘客「排隊」跟着港鐵職員離開車廂，估計同樣有頭等車廂票務問題。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

網民：罰得好

網民看過帖文議論紛紛，大讚港鐵職員「做得好」，「罰得好」、「大把呢啲人博大霧，尤其九龍塘站上車」、「希望港鐵捉密啲，連續高調捉人，啲人識驚先唔會咁做」。不過也有網民認為不應「跟車太貼」，「我試過有一次，成班同事一齊坐。明明個個都有啪卡，我聽住睇住我老細啪咗先到我啪卡。但查飛嗰陣顯示佢冇拍到。落車處理，但最後上訴得到」。

另有有網民留意到影片中乘客及職員都穿長袖外套，質疑是否近日發生。

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。而根據《港鐵附例》，不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材，以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像，違者可罰款5,000元。