婆婆「衝燈尾」過馬路　向前仆倒臉部着地　車cam片主籲體諒捱批

當「綠色人像」燈號閃動時，行人切勿過馬路！網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，有婆婆「衝燈尾」過馬路，在「綠色人像」燈號閃動時，急步從行人路衝出，結果重心不穩，向前仆倒，臉部着地，同樣「衝燈尾」的男女途人見狀立即上前嘗試扶起婆婆。



「車cam」片主發文時呼籲「體諒老人過馬路」，引來網民抨擊，「行人犯法，體諒啲乜？其實你知唔知閃緊行人燈係唔可以開始過馬路？」、「可以點體諒？10單意外，9單係途人死衝，尢其老人家」、「呢個好明顯衝燈尾，又不自量力」。



網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，有婆婆「衝燈尾」過馬路。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該「車cam」片主於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文寫道，「請體諒老人過馬路」。片主同時分享1段10秒「車cam」影片，見到他當時停在行人過路處前，而行人過路燈的「綠色人像」燈號正在閃動。

婆婆「衝燈尾」過馬路仆倒

隨後1名穿藍色上衣的婆婆及1對男女從畫面左方行人路衝出，欲趕在轉成「紅色人像」燈號時過完馬路，惟婆婆過於心急，重心不穩下向前仆倒，臉部及膝蓋大力撞向地面，右腳鞋履亦鬆脫。同樣「衝燈尾」的男女途人見狀，立即上前嘗試扶起婆婆。

婆婆在「綠色人像」燈號閃動時，急步從行人路衝出，結果重心不穩，向前仆倒，臉部着地。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：唔明咁心急做乜

網民留言批評婆婆，「活了80年，唔肯等多一兩分鐘」、「佢唔係行得慢，係想做賽跑冠軍」、「唉！成日唔明咁心急做乜！老友記就用返老友記嘅節奏啦」。亦有網民表示不認同片主說法，「點體諒佢？而家有人催佢咩？而家係佢唔體諒自己老，仲衝住過馬路，搞到自己跌親」。

有網民擔心婆婆傷勢，「老人家跌親好大鑊」、「面撞地好傷，希望呢位婆婆冇事啦，感謝好心人扶佢」、「老人家跌親真係唔講得笑，隨時骨折好大件事，出街唔好心急，等多盞燈囉」、「呢個老人家最好去醫院檢查下，頭撞地好危險」，又勸喻「要明白自己已日漸衰老身體會逐漸力不從心，以前點叻心態就要放棄，要慢活」。

同樣「衝燈尾」的男女途人見狀，立即上前嘗試扶起婆婆。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。