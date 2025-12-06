孝子為亡父寬頻合約轉名被拒！客服堅持要「死者簽名」　後續更狂

親人去世想轉寬頻合約和支付費用方式，相關電訊公司竟然要求「死人」親自簽名？有香港男子於網上發文表示，其父親去世後，他向寬頻公司要求寬頻合約轉名，詎料客戶服務員堅持要「亡父」親自簽名，強調「你爸爸唔簽，轉唔到你名」。幾經辛苦成功轉名，沒想到又因更改支付方式，再次被客服要求「亡父」親自簽名作實，令樓主「氣炸」，終出動絕招解決，事後慨嘆「真心唔明，錯1次都算，連錯2次，到底要幾難先做到呢？」。



事件引來網民熱議，認為客服處事手法令人匪夷所思，「啲客服係咪搞事」、「去搵先人簽啦」、「一早叫客服燒份嘢落去簽咪得囉，轉名咁麻煩，喺冥通銀行做埋自動轉賬，一條龍搞掂」。



「希魔」看來要變成「希鬼」才能取消寬頻合約了。該香港男子於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」發文，講述辦理「亡父」寬頻合約轉名的離譜經歷，「OT ……發生喺我身上」。

轉「亡父」寬頻合約 客服要求「死者」親自簽名

樓主表示，由於父親去世，他向寬頻公司要求把「亡父」寬頻合約轉到其名下，惟客服人員竟堅持要其「亡父」親自簽名，令他不解問「佢哋叫我老竇返簽名，我話死亡證都畀埋你，簽咩嘢名呀？」。客服回覆「你爸爸唔簽，轉唔到你名……」，樓主聞言動怒反駁「咁我喺咪要叫返佢（亡父）起身，去你屋企，簽名畀你呀？一係你而家叫人拎份嘢過嚟九龍大酒店，我叫佢行落嚟同你簽好冇呀」，又明言「你處理唔到，就叫你上司處理，唔好嘥我時間」。

成功轉合約後續更嬲 出絕招解決：連錯2次……

幾經辛苦終於成功轉名，詎料離譜事仍未結束。樓主指，寬頻合約轉名後不久，發現轉換支付方式出現問題，「明明已經叫佢改埋支付方式，都仲喺要draw我老竇張咭（信用卡）」，他於是再向客服戶映，沒想到對方再次要求其「亡父」親自簽名作實，令他「氣炸」，直接出「絕招」解決，「又發生同一樣嘢，又喺叫我老竇簽名作實……今次我已經唔想同佢再講，直接叫佢經理處理。阿經理一聽到係我已經冇乜好講，我都直接講……係我吖，又係我吖，冇咩嘢我都唔想再聽到你把聲㗎啦。佢都好無奈」。

樓主最後感嘆，「真心唔明，錯1次都算，連錯2次，到底要幾難先做到呢……」。

網民批客服離譜：自己去搵先人簽啦！

網民看過事件議論紛紛，認為客服處事手法難以理解，「啲客服係咪搞事」、「叫佢哋自己去搵先人簽啦！唔係一條龍服務，咁樣唔得喎」、「一早叫客服燒份嘢落去簽咪得囉，轉名咁麻煩，喺冥通銀行做埋自動轉賬，一條龍搞掂」。