化妝師佔麥當勞枱化妝！斥拍片者公審：我哋只係細路仔　反惹公憤

麥當勞桌椅應是供顧客用餐，並非用來做其他事情。有女生於網上發文公審1名化妝師，在荃灣廣場麥當勞長時間佔用桌椅做生意幫客人化妝，事件引來網民熱議。帖文其後引來涉事化妝師現身，指出自己並無在繁忙時間佔用桌椅，稱只用了2個多小時，怒斥樓主偷拍公審，「此做法非常冇家教亦都好冇品」，「我哋只係細佬（路）仔，溝通有咁難咩？」，指如不滿應當面提出，雖然事件中他亦有錯，但認為偷影更過份。



惟化妝師說法引來網民嘩然，紛紛指摘「『我哋只係細路仔』，be like萬能免死金牌『他只是個孩子嘛』」、「唔怪得呢個年代20幾歲都仲係孩子，你一直用呢個心態要社會體諒你，真係呢一代嘅可悲」、「問題係你本身做錯，你喺公眾地方做不當行為，依家反咬人哋『偷影』，只係轉移視線/惱羞成怒」。



有女生於網上發文公審1名化妝師，在荃灣廣場麥當勞長時間佔用桌椅做生意幫客人化妝。（Threads@zita_kwok）

該女生於Threads發文表示，「點解可以咁樣？化妝師用人哋麥當勞地方做生意，仲要已經用咗成個幾鐘，而家仲喺度化緊妝，隔籬個客仲等緊，租金都慳返，咁樣做生意都得？呢個化妝師咩玩法？」。

化妝師佔用麥當勞桌椅化妝遭公審

影片見到，有3人坐在麥當勞店外椅子上，右手邊穿黑衣化妝師正在幫穿粉紅色外套的女子化妝，桌面放滿化妝品及放有1個假人頭模型，左邊則有另1名穿黑衣女子坐着玩手機。

樓主指出，「租金都慳返，咁樣做生意都得？呢個化妝師咩玩法？」。（Threads@zita_kwok）

網民：化妝品有化學成分影響用餐意欲

有網民留言批評，「啲cosplay化妝師成日都係咁，如果附近有event仲多，成間Starbucks/kfc/m記霸晒，真正消費想搵個位食嘢嘅人就冇地方坐（長期event受害者」、「食肆內化妝影響觀感係禮儀問題，影片中見到有假髮、卸妝水、化妝品，當中有化學品成分，如果我係其他顧客見到旁邊枱面有咁多非食品嘅嘢放喺枱面，都會影響想購買飲品食品嘅意欲，如果你喺公園化，我相信無咩人會有意見」、「如果遲下有人喺度修腳、磨腳皮、剪腳甲、搽甲油都唔知點X算，買咗餐又吹佢唔脹」。

帖文引來涉事化妝師現身解釋。（Threads截圖）

化妝師現身：我哋只係細路仔，溝通有咁難咩？

帖文引來涉事化妝師現身，留言表示「見到呢條片我真係覺得好笑及氣憤」，她並無在麥當勞繁忙時間幫客人化妝，並只佔用了2個多小時，「事後也有清潔枱面，沒有把任何垃圾留下讓職員清潔」。

化妝師不滿樓主偷拍公審，未有選擇即場溝通，「趁我哋唔知偷影我哋，再po上網入（由）大眾評判，此做法非常冇家教亦都好冇品」。

化妝師續說，「如果你係覺得你自己做唔到呢種生意，產生忌恨而po我上網，咁我都覺得你幾可悲，尤其是係你係大人，我哋只係細佬（路）仔，溝通有咁難咩？最後我都想講，我哋都有錯，佔用公共地方係唔啱，但係你偷影我哋會唔會更過份？」。

化妝師貼出照片，顯示自己幫客人化妝後有點餐光顧麥當勞。（Threads圖片）

網民：唔好咁理直氣壯 化妝師再留言道歉

化妝師的解釋未有「滅火」，反更惹起眾怒，網民紛紛指摘「仲細路仔？你望路去都牛高馬大！細路仔係小學生嗰些好細粒先叫細路仔！」、「要人開口話你先識行開，諗住無人出聲就側側膊繼續，此做法更加冇家教亦都好冇品」、「霸到lunch hour都仲夠膽話係非繁忙時段」、「建議唔好咁理直氣壯，只係人哋唔趕你，唔代表你可以咁做」。

樓主亦留言補充，當時有向職員反映事件，「我原先的確無諗住post，我同人食咗1個鐘，走嘅時候有3個客搵唔到位，望住佢哋勁耐，化妝師一啲知覺都無，我先忍唔住擺（上網）」。

化妝師致謙稱不再佔用公共地方

化妝師其後再留言道歉，「我知係我哋唔啱先，同各位講聲對唔住，之後亦都會改過，唔會再佔用公共地方」，並貼出照片顯示自己幫客人化妝後有點餐光顧麥當勞。

