乘85折的士索正價單被拒！大叔撻朵發難：我係律師　司機咁做絕了

乘搭八五折的士索取收據問題常惹爭議。本港網絡流傳影片，有男乘客乘搭八五折的士到達目的地後索取「正單（正價單據）」，被司機指「偽造文書」犯法拒絕，男乘客隨即發怒表示「我係我老細，我claim錢得唔得啊？」，但又說「我知犯法啊，我無話要claim啊」。



雙方爭執不果，司機要求按錶支付車費，男乘客不忿「撻朵」自稱律師，揚言會起訴司機，「玩串場係咪？好！畀（正價車費）你，我有錢畀你，你玩咪玩囉！我睇你蝕底定我蝕底！」，司機反嗆「你都幾得意喎，你做律師你仲叫我犯法嘅」。而影片最後結局惹來網民熱議。



本港網絡流傳影片，有男乘客乘搭八五折的士到達目的地後索取「正單（正價單據）」，被司機指「偽造文書」犯法拒絕，男乘客隨即發怒。（網絡影片截圖）

網上流傳影片有2段，總計約4分鐘。第1段影片見到，的士車廂1名穿深色上衣、戴眼鏡的男乘客嘮叨「畀啲機會我哋claim啊公司，我係老細我都claim唔到而家」。

男乘客乘八五折的士索正價 司機拒絕：犯法㗎

到達目的後，男乘客支付328元八五折車費，同時向司機索取「正單（咪錶價格收據）」，司機聞言拒絕，「咁犯法㗎嘛」。男乘客反駁「你唔claim返公司正價咪唔犯法囉」，司機回應「我唔清楚你claim唔claim㗎嘛」，反建議「我寫返張八五折（收據）畀你囉一係」，但男乘客不滿，「呢啲真係多餘㗎」。

男乘客乘八五折的士索正價，被司機拒絕，大感不滿。（網絡影片截圖）

男乘客發火：我係老細，我claim錢得唔得啊？

司機重申支付八五折車費卻開出正價收據是「偽造文書」，觸犯法例。乘客表示「你claim返公司正價就係犯法，你就咁退返張單就（唔犯法）」，司機重複「咁我唔知你有無（claim公司正價）呢個企圖㗎嘛，因為收據係文件之一嚟㗎嘛，係犯法，你即係叫我偽造文書啊？犯法㗎喎。你係咪叫我偽造文書先？如果係我報警喇，呢度有車cam錄影咗」，男乘客愈說愈生氣，反駁「我係我老細，我claim錢得唔得啊？而家發火啊真係。我而家叫你寫返張328蚊嘅單畀我得唔得！你講咁多嘢仲要係」，但隨即又稱無意「claim錢」，「我知犯法啊，我無話要claim啊」，司機回應「我唔知喎」。

司機轉按錶收費

男乘客催促司機給予收據，司機問是否要「收返正價」，男乘客強調「我而家328啊要，張單啊！」。雙方爭持不下，司機退回男乘客支付的車費，再按錶收取「正價」車費372.7元，「唔好意思，我畀返（車費）你先，根據香港法例，的士司機按錶收費，372.7（元）」。乘客不滿斥「頭先你take咗order喎！你一入嚟嗰時話八五折㗎喎」，司機回覆「唔好意思啊，違反合約你可以民事訴訟我，但係刑事方面你要繳交返372.7」。

雙方爭持不下，司機退回男乘客支付的車費，再按錶收取「正價」車費。（網絡影片截圖）

男乘客自稱律師，揚言會起訴司機。（網絡影片截圖）

男乘客：玩串場係咪？我有錢畀你！你玩咪玩囉！

第二段影片見到，雙方仍在爭執，男乘客說「玩串場係咪？好！」，司機回應「唔係玩串場啊，先生，呢度有（車cam）錄影」，乘客於是取出400元支付車費，「好，畀你！我有錢畀你！你玩咪玩囉！我睇你蝕底定我蝕底！」，司機反問「蝕咩底啊？無蝕底㗎喎」。

男乘客自稱「律師」 揚言起訴司機

不過男乘客未有「收火」，取出手機拍攝司機資料，聲言「以為好驚，我影埋你架車𠻹啊！你煽動我！你知唔知我做邊行㗎？律師」。司機反嗆「哈哈你律師啊？律師你仲叫我犯法嘅？你都幾得意喎」。男乘客回應「係啊係啊，邊個犯法啊？俾你誤導咗啊，唔好意思」，司機反駁「咩誤導咗啊？你咪起訴我囉，有本事你咪起訴我囉」，男乘客揚言「係係係，我一定會（起訴）」。

影片最後司機找回27.3元車資，男乘客離開車廂，隨即按動手提電話。

男乘客離開車廂，隨即按動手提電話。（網絡影片截圖）

2004年八折的士司機列印「正價單據」 涉串謀詐騙監禁11個月

翻查資料，2004年有的士司機以八折價錢載客，並應乘客要求列印「正價單據」，乘客後來用正價單據向公司申請車費津貼，公司揭發報警，司機與乘客被控串謀詐騙罪成，判監禁11個月。