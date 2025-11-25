壽司郎4男女爽吃手撕雞！職員叫停後續更衰　網民：真的不懂尊重

【壽司郎】尊重餐廳，不應進食自攜外來食物。有食客於社交平台發相發文，指日前在日本連鎖壽司店壽司郎某分店，目擊4名男女自攜「手撕雞」及「麥當勞（McDonald's）薯條」進食，形容是「薯條同手撕雞送壽司」。食客不滿4人行為，找來店員處理，惟4名男女沒有理會，繼續進食，離開時更遺下一大袋垃圾，令食客直斥「呢啲真係文化差異同埋自律性」。



事件引來網民熱議，紛紛批評離譜，「真係好肉酸」、「帶外來食物去另一間餐廳食真係好唔尊重」、「有啲理解唔到」。



有食客指，日前在壽司郎某分店，目擊4名男女自攜「手撕雞」及「麥當勞（McDonald's）薯條」進食，形容是「薯條同手撕雞送壽司」。（資料圖片）

香港不少食店都禁止攜帶外來食物，惟有食客於11月22日晚上在社交平台Threads發相發文，指4名疑似遊客男女自攜「手撕雞」及「薯條」到壽司郎某分店進食，大感驚訝，「排得咁辛苦入嚟食手撕雞同麥當勞？做乜X」。

4男女壽司郎吃手撕雞、薯條 遺大袋垃圾

從相片見到，4名男女坐在「卡位」，毫不避諱把一整盒手撕雞放在枱面中央「大快朵頤」，旁邊放有手搖飲品，以及麥當勞紙袋」。另1張相則見到，4人已離座，枱底留下一大袋垃圾，包括麥當勞紙袋。

相片見到，4名男女坐在「卡位」，毫不避諱把一整盒手撕雞放在枱面中央「大快朵頤」，旁邊放有手搖飲品，以及麥當勞紙袋」。（Threads@hhhhhoolly）

相片見到，4名男女坐在「卡位」，毫不避諱把一整盒手撕雞放在枱面中央「大快朵頤」，旁邊放有手搖飲品，以及麥當勞紙袋」。（Threads@hhhhhoolly）

另1張相見到，4人已離座，枱底留下一大袋垃圾。（Threads@hhhhhoolly）

店員到場處理 4男女懶理繼續進食

樓主表示，這4名男女除了吃「手撕雞」及「薯條」，也有進食壽司郎的食品，形容「佢哋係有再嗌嘢食，薯條同手撕雞送壽司」。樓主補充，最終他找來店員處理，然而4名男女沒有理會，繼續進食自攜食物，令他感嘆「呢啲真係文化差異同埋自律性」。

網民看後紛紛批評離譜。（Threads@hhhhhoolly）

網民批肉酸：真係好唔尊重

網民看後紛紛批評離譜，「真係好肉酸」、「帶外來食物去另一間餐廳食真係好唔尊重」、「真係唔識得尊重人，亦冇人會尊重佢哋」、「CXS，我唔想食壽司時聞到手撕雞味囉，今次唔阻止，下次佢地拎4兜螺絲粉入嚟食點搞」、「有啲理解唔到」。不過亦有網民指已「見慣不怪」。

（Threads@hhhhhoolly）