朱古力驚藏原條橡筋！內地女生「啪開」嚇到不敢吃　廠商這樣回應

難道這是「橡筋」口味的朱古力？西安有女生購買包裝朱古力，回家打算先隔着包裝「啪開」成一塊塊再吃，結果啪到中途發現有一塊扯不開，撕開包裝驚見內藏原條橡筋，嚇得不敢吃並丟棄。



涉事廠商回應內媒指已聯絡當事人處理，事主則表示購買了數塊朱古力，只有1塊出問題，廠商已聯絡及賠償，並表示會調查橡筋來源，而女生則認為廠商態度良好。



有內地女生購買包裝朱古力，「啪開」食用時發現原條橡筋。（微博圖片）

隔住包裝啪成小塊 發現拉不動

內媒報道，事發於11月21日，陝西西安有女生發片，稱購買密封包裝的朱古力後，發現內藏1條橡筋。女生表示，從商店購買1款名為「夸克粒」的朱古力零食，她進食前先隔着包裝將朱古力「啪開」成小塊，但分開其中一塊時發現拉不動，打開包裝才發現朱古力內部有1整條黃色橡筋。

有內地女生購買包裝朱古力，「啪開」食用時發現有原條橡筋。（微博圖片）

事主花了2人民幣購買該填朱古力，發現藏有橡筋後直接丟了沒有吃。不過她也表示同時買了幾款該品牌的朱古力，當只有1塊出現橡筋，其他有繼續食用。

廠商聯絡賠償 事主讚態度好

涉事朱古力生產商及為帝高（天津）食品有限公司，銷售人員回應內媒表示，公司已處理事件。事主稱廠商留意到片段後有聯絡她並提出賠償，認為廠商態度良好，會調查橡筋來源。

（綜合）