情人節｜十二星座最被哪種人吸引？柔情巨蟹需要堅強的你互補不足

在情感的迷宮中，我們常常好奇，究竟是什麼樣的特質能點燃星座們心中的愛火？



是尋找另一個自己，還是被截然不同的靈魂吸引？這份奇妙的吸引力法則，或許就藏在星辰的性格密碼裏。接下來，讓我們一起探索12星座在愛情中是更傾向於互補還是相同的人。

示意圖（Instagram@tvn_drama）

白羊座（牧羊座）

白羊座往往會被互補型的人吸引。他們自身充滿激情且行動力十足，但容易衝動行事。因此，一個情緒穩定、思慮周全的伴侶能夠為他們提供寶貴的冷靜視角，幫助他們在衝動時踩下剎車。這種性格上的緩衝與平衡，恰恰是白羊座最需要且最欣賞的。

金牛座

金牛座則更傾向於尋找相同特質的人。他們看重穩定、實在和承諾，會被同樣務實、可靠且懂得享受生活細微美好的靈魂深深吸引。共同的節奏和對生活品質的追求，能給他們帶來巨大的安全感，這是金牛座建立長久關係不可或缺的基石。

雙子座

雙子座容易被互補型的人征服。他們自己思維敏捷、興趣多變，反而會迷戀上一個能提供深度和專注力的伴侶。對方穩定的內核和深刻的見解，可以成為雙子座廣闊知識海洋中的定錨，防止他們因過度分散而感到迷失，滿足他們對心智交流的深層渴望。

巨蟹座

巨蟹座毫無疑問會選擇互補的伴侶。他們內心柔軟，渴望庇護，因此格外需要一位強大、有保護欲且能提供絕對安全感的伴侶。對方的外在堅強正好可以容納巨蟹的內在柔情，形成一種充滿依賴的共生關係，讓他們感到被守護和珍惜。

獅子座

獅子座會更偏愛相同類型的人。他們自信耀眼，渴望舞台和讚美，自然會被同樣光芒四射、不吝嗇欣賞與崇拜的伴侶吸引。兩個強大的靈魂在一起，能夠互相烘托，彼此成就，共同享受成為人群焦點的快樂，而不是互相爭奪光芒。

處女座

處女座會深深愛上互補型的人。他們善於分析和批判，容易陷入焦慮，因此一個豁達、樂觀、懂得享受當下的伴侶對他們至關重要。對方隨性輕鬆的生活態度能有效中和處女座的緊繃，幫助他們看到生活的另一面，學會放鬆與釋然。

天秤座

天秤座傾向於選擇相同的靈魂。他們一生追求和諧與美感，自然會與同樣優雅、善於溝通和合作的伴侶共鳴。他們需要的是能一起優雅跳好生活這支舞的夥伴，一個眼神就能心領神會，共同維護關係中的平衡與藝術，而非打破這份默契。

天蠍座

天蠍座往往會被互補型的人吸引。他們自己情感濃烈、深度複雜，反而最容易被簡單、真誠、像陽光一樣温暖的人所治癒。對方純粹的內心和直白的愛意，能夠穿透天蠍厚重的防備，照進他們複雜的內心世界，帶來他們渴望卻不敢輕易相信的温暖。

射手座（人馬座）

射手座會更喜歡相同的類型。他們視自由為生命，熱愛冒險與探索，因此必然會尋找同樣獨立、樂觀且能隨時背起行囊的同行者。這種價值觀上的高度同步和靈魂上的同頻共振，是讓這段關係能夠自由呼吸、不受束縛的關鍵所在。

摩羯座（山羊座）

摩羯座毫無疑問會選擇相同特質的人。他們野心勃勃、嚴謹務實，因此會格外欣賞同樣有責任感、事業心並能並肩作戰的伴侶。他們是彼此最可靠的戰友，能夠深刻理解對方的抱負與壓力，共同構建一個穩固而充滿成就感的未來。

水瓶座

水瓶座容易愛上互補型的人。他們理性抽離、思想前衛，反而會被情感充沛、温暖且接地氣的伴侶所吸引。對方強大的共情能力和温暖的特質，能巧妙地彌補水瓶在情感表達上的疏離，教會他們如何更好地感受與連接人間煙火。

雙魚座

雙魚座會傾向於選擇互補的伴侶。他們浪漫夢幻、富有同情心，因此非常需要一位理性、有邊界感、能幫他們妥善打理現實生活的伴侶。對方的腳踏實地能為雙魚構建一個安全的造夢空間，讓他們的温柔和創意得以安放，而不至於在現實中迷失。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】