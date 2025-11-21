未來能得到喜歡的人愛的回應嗎？7題測出你的心意能否收穫回報

撰文：星座屋
有的感情付出是能夠收穫到回報的，當你很喜歡一個人時，對方可能就會被感動到，然後選擇接納你。

但有時候，愛情也是很殘忍的。你的付出只會換來對方的冷漠，你永遠都無法跟對方有更多的交集。那麼你未來能夠得到他愛的回應嗎？快來測一測吧！

1. 你是一個能夠很好的克制自己情緒的人嗎？

是的→2
不是→3

2. 工作進展不順時，你會怎麼去應對呢？

躺平→4  
積極處理→3

3. 喜歡的人被很多異性圍繞着，你的心情會很難受嗎？

會的→4  
不太會→5

4. 你過生日都是獨自過，還是有人幫你慶祝呢？

獨自過→6  
有人幫忙慶祝→5

5. 你為了愛情而改變過自己的外在形象嗎？

改變過→A   
沒有改變→6

6. 你會讓朋友知道你喜歡的人是誰嗎？

不會→D    
會的→7

7. 你會為了愛情而犧牲自己的事業嗎？

會的→B   
不會→C

答案解析：

A. 你未來一定能夠得到他愛的回應

當你發現自己很喜歡對方時，你並不是在原地踏步的。你很清楚，只有自己變得特別的優秀，才能夠配得上對方的美好。所以在喜歡對方的這個期間，你也一直都在努力着。你從之前的默默無聞，到最後會光彩照人，因此你不需要去表白，因為你已經成功吸引到對方的關注了。

B. 你未來應該可以得到他愛的回應

念念不忘，必有迴響，這句話用在你的身上時再合適不過的。你是特別痴情的一個人，一旦喜歡上對方，就再也不會改變想法了。而且你從來都不會隱藏自己的心意，所以身邊人也都知道你的想法。他們雖然會起鬨，卻也會給你製造機會，因此你跟對方的交集會越來越多。

C. 你未來得到他愛的回應機會比較小

你跟對方的交集其實很少，你們並不是生活中很熟悉的兩個人。因為對方的一個舉動，你就愛上了對方。雖然你一直都有找機會在跟對方接觸，但是在對方眼中，你就只是一個尋常普通人。他沒有對你很上心，所以你再怎麼表現自己，他也不太會注意到你的。

D. 你未來基本不能夠得到他愛的回應

這一段感情中，基本上都是你的單相思，他對此並不知道。因為你在感情中是很膽怯的那種人，明明瘋狂的喜歡着對方，但是卻從來都不敢傾訴表露自己的心意。在對方面前，你反而會裝得很鎮定，一點蛛絲馬跡都不會流露出來，所以對方並不會知曉你的心意，你們就像平行線一樣。

