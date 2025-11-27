大埔宏福苑五級火｜網民想做義工　放假學生：單車步兵搬運乜都得

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，令全港市民痛心，許多大埔街坊事發後想方設法向有需要人士伸出援手。今天（27日）仍有大批網民在社交平台詢問大家何處需要義工，頻頻發帖問「邊度需要義工」，除了大埔市民及區外人士都熱切地想出一份力，有街坊亦設立互助平台，供想幫忙的熱心人士報名，甚至有放假的學生都發帖希望施援，「可以單車、步兵、搬運，幫到手乜都得」，感動不少網民，祝願「好人一生平安」。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，造成多人傷亡。（梁鵬威攝）

網民頻發帖問：邊度需要義工

大埔宏福苑火災令港人痛心，祝願居民平安之餘，更有不少市民自發到紅十字會捐血站捐血，希望為傷者出一分力。時至今日，網上仍有大量熱心人想當義工，發帖問「朝早邊度需要義工」、「請問有無地方需要義工幫手？」、「請問係咪仲要大量義工幫手送物資？放工想去大埔出一分力！」、「請問有冇街坊知道而家邊度需要義工？」、「之後善後工作可能都需要人幫忙，嚟緊星期日一二都有時間，要幫忙請開聲」。

不少市民今日（27日）自發前往紅十字會捐血站捐血，盼能出一分綿力救助宏福苑五級火傷者。（Threads@shujaisun）

有學生哥到大埔群組發帖，希望做義工幫手。（fb截圖）

學生放假想幫手：幫到手乜都得

甚至有區外人士也希望到大埔幫手，「想問問有冇機構或者單位需要義工呢？我唔係住大埔、不過有段時間我日日都嚟，所以都幾熟大埔，希望都可以盡一分力幫助災民」、「準備坐火車入大埔，入到去周圍睇吓邊度要義工」、「我現在從大陸趕去大埔幫手，見到好多義工工作已經停止招募」。

有放假的學生哥亦到大埔群組發帖，「仲有冇地方需要義工，本人學生，今日放假，願意盡全力幫手、可以單車、步兵、搬運，幫到手乜都得」。

街坊有平台讓義工報名

大埔街坊們感激眾熱心人，「多謝你為大埔付出」，指街坊有設立互助群組，在Telegram等平台招募物資義工，呼籲熱心人「做義工可以去報名」、「大家義工們可以幫手拎啲物資」。

昨晚大埔街坊運送物資：



大埔熱心市民運物資。（夏家朗攝）

大量物資暫被放在大埔運頭街，熱心市民駕駛車輛或踏單車到場，陸續將物資運送到臨時庇護中心或火場。（王譯揚攝）