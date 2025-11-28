大埔宏福苑火災︱救命走佬袋清單必備8大物件　附攜寵物逃生6錦囊

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，引發本港、多個國家及地區關注一旦遇上火警，逃生時需要攜帶什麼物品。有香港女生在社交平台整合一篇名為「火災救命走佬袋清單」，提及逃生時必須跟身的8大物件；亦有涵蓋家中若然有飼養寵物，主人帶同寵物逃生時的6大要點，值得市民留意，以備不時之需。



走佬袋要輕巧！ 劃分「一定要有」、「有位就加」

該港女分別在threads和IG帳號「fuji.tattoo」發帖，溫馨提醒「大家喺呢個咁乾燥嘅時間保持警覺」。她指出在香港、尤其高樓住宅大廈遇到火災，最重要是「即時走得快、走得成」，而屆時的「走佬袋（Emergency Go Bag）」要以輕巧為主，以便隨時能拿起逃生。樓主將火災逃生清單分為2大類別，分別是「一定要有」以及「有位就加」。

「一定要有」物品如下：

1. 身份證明文件（身份證／八達通或現金／護照）

2. 手機、充電線、尿袋（行動電源）

3. 鑰匙（或車匙）

4. 口罩（以阻隔濃煙）

5. 濕毛巾或逃生面罩

6. 哨子（被困時大力吹哨，增加獲救機會）

7. 輕便衫褲、波鞋

8. 藥物（尤其長期病患人士）

另外「有位就加」物品則如下：

1. 小型手電筒

2. 即食高能量食物（如朱古力、能量棒）

3. 後備眼鏡

4. USB手指（重要文件掃描版，如樓契、保險）

5. 嬰兒及小童用品（奶粉、尿布、身份證明）

6. 寵物牽繩及糧食（適合有飼養寵物人士）

火警下除了人命要緊，飼主若然需要帶同寵物逃生，必須留意以下6大要點。

飼主若然需要帶同寵物逃生，必須留意6大事項。（示意圖／GettyImages）

1. 已訓練即時入寵物袋或寵物箱習慣

火警響起計時開始，港人由睡醒到步出走廊平均為30至60秒，沒時間追貓捉狗！

需訓練到見到背囊或航空箱「即時自動入」！

2. 備有專用逃生背囊或硬殼航空箱

放置玄關位

狗：前後可背寵物袋

貓：毛巾塞航空箱縫隙，以防受驚撞頭

3. 快速牽繩或胸背帶

狗仔受驚易亂衝亂撞，以防失蹤可「1秒扣上」！

4. 寵物N95口罩或煙霧逃生罩

濃煙會令貓狗窒息倒地，「貴但救命必須」！

5. 寵物身份名牌、微芯片、或電話貼紙

頸圈、背囊、航空箱均需貼出聯絡電話

走失時以助他人聯絡主人

6. 迷你寵物急救包

準備至少3日份、壓縮真空糧食

寵物急救藥（止血粉、紗布、眼藥水）

重要藥物（心臟病或癲癇症）

遇火警其他注意事項

有網民紛紛在留言區補充其他注意事項，「防煙眼罩」、「藥嘅話如果係睇開公院，下載HA Go（醫院管理局手機程式）可以睇返之前開嘅藥單」、「走佬物料同衣物盡量唔好係人造纖維，如尼龍纖維、聚酯纖維，易着火搶火，燃燒後會產生『熔滴』現象，熔滴粘液會嚴重灼傷皮膚，同埋附喺皮膚上」、「要有家居防火準備，不能只靠每層個救火水喉，廚房或屋企門口位置要有個滅火筒，細火都可以衝到出去開個救火水喉救全層」。

網民讚資料實用：意外隨時發生，請準備定先

另有網民感激樓主和其他熱心網民，「宜加多咗人養寵物，真係有呢個需要」、「好實用，多謝你」、「意外隨時會發生，平時無事無幹都請準備定先」、「希望每一個見到呢篇嘢嘅人，永世都唔會用得着」。

（內容已獲「fuji.tattoo」授權）