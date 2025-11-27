大埔宏福苑五級火｜有地盤急拆網　石籬居民實測燒棚網：越燒越快

大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，網民關注外牆棚網是否有用阻燃物料。政府今日（27日）宣布，已安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。不少市民發現，多區屋苑即時開展拆除棚網工作，石籬有屋苑居民拾走工人拆下的棚網實測阻燃性，沒料到棚網被燃點後，「越燒越快」，引來安全憂慮。



網民留言指出，「嗱嗱臨收番一截自己保存再告X間公司啦！」、「建議樓主由落街開始一路拍片，連貫性咁樣去到燒網，一片到底唔好停，影低埋手錶上嘅時間，或者睇吓附近有冇時鐘可以拍低埋，到時上庭都可以作參考」。



該石籬居民發文表示，「今日一班工人嗱嗱聲拆晒啲（棚）網落1樓平台」。（Threads@aircanadalinus）

該石籬居民於Threads發文表示，「今日一班工人嗱嗱聲拆晒啲（棚）網落1樓平台，執咗少少去燒下睇下有冇阻燃性，點知係越燒越快」。

石籬居民實測燒棚網：越燒越快

該居民分享的16秒影片見到，棚網由底下開始燃燒，冒出多個火頭，並多次冒出巨大火光，至片尾時火頭已差不多燒至棚網頂部。

該石籬居民燒棚網實測阻燃性。（Threads@aircanadalinus）

影片見到，棚網由底下開始燃燒，冒出多個火頭。（Threads@aircanadalinus）

燃燒期間冒出巨大火光。（Threads@aircanadalinus）

網民：今日見到都幾多地盤急急腳拆網

網民留言表示，「今日見到都幾多地盤急急腳拆網」、「若果有搭棚又鋪咗網，突然間拆咗嘅！真心講聲好彩！因為個網必定唔係阻燃係助燃，班人身有屎，仲唔即拆咩！」、「全香港圍咗呢啲綠色網嘅維修公司，今日個個都極度忙碌喺度拆，分分鐘唔合規格俾人告」、「今朝見咗個另外一個街坊實驗另一個屋苑嘅網係完全燒唔着」。

有網民建議樓主，「video影住剪落嚟嗰刻！影清楚剪出嚟個形狀！陣間人哋唔認喺佢度剪」、「由剪網到燒網要一片直落，要影到身處係邊座大厦，邊度嘅網，準確拍攝出嚟」。

屯門一屋苑棚網同樣易着火

網上流傳宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程有限公司」，同樣承建了屯門一屋苑的大維修工程。該屋苑今日拆除棚網，有居民剪下一角棚網在家中廁所實測，發現該棚網「一點即着」。

屯門有屋苑棚網被拆除。（fb群組「真.屯門友」）

該屯門屋苑居民剪下一角棚網在家中廁所實測，發現該棚網「一點即着」。（Threads@lun_lunn_siuu）

該屯門屋苑居民剪下一角棚網在家中廁所實測，發現該棚網「一點即着」。（Threads@lun_lunn_siuu）

該屯門屋苑居民剪下一角棚網在家中廁所實測，發現該棚網「一點即着」。（Threads@lun_lunn_siuu）

有網民聲稱示範燃點具阻燃性棚網：唔會咁快燒着

另有網民分享影片，聲稱示範燃點具阻燃性的棚網，「即使張紙燒完，個網都係唔會咁快燒着」，他質疑「個大維修工程擺明偷工減料啦」。

另有網民分享影片，聲稱示範燃點具阻燃性的棚網。（Threads@ouoinosuke）

另有網民分享影片，聲稱示範燃點具阻燃性的棚網。（Threads@ouoinosuke）