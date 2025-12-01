宏福苑大火｜港女生趕往悼念　九巴司機暖心舉動獲全車激讚：有愛

【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火警／火災】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生的5級火警，已造成逾百人死亡，連日有大批市民到廣福休憩處獻花，悼念逝者。有香港女子在社交平台發帖文，指今天（12月1日）乘九巴到大埔悼念死者，由於受火災工作影響，巴士不經廣福邨，惟司機做出暖心舉動，獲全車乘客大讚「好貼心」，司機則回應「人心肉做㗎啫」。



事件引來網民熱議，紛紛大讚司機，「Respect司機咁有愛」、「人間還有愛！就係呢樣嘢，先可以令我哋可以堅持落去！」、「香港人就係咁Warm」。



大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者。人龍沿着林村河旁排隊，看不到龍尾。（廖雁雄攝）

+ 1

「九巴司機好貼心！」該香港女子於社交平台發文講述乘搭九巴暖心經歷。她表示，今日（12月1日）由大老山坐巴士往大埔，乘客眾多，「full到要企車頭」，惟由於受宏福苑大火工作影響，巴士不會駛經廣福邨。

乘客往廣福邨悼念 九巴司機暖心舉動獲全車激讚

不過樓主指出，司機知道很多乘客都是去廣福邨悼念死者，於是特別在王肇枝中學巴士站「開咪」叫去廣福邨的乘客在這個站下車，「本身冇呢個站！但係佢想等大家行少啲，宏福苑就喺對面」。

今天（12月1日）廣福休憩處封鎖線前再現一片花海。

今天仍有不少市民到廣福休憩處獻花，悼念逝者。（翁鈺輝攝）

今天仍有不少市民到廣福休憩處獻花，悼念逝者。（翁鈺輝攝）

司機：人心肉做㗎啫

樓主續說，司機舉動獲乘客大讚「你真好嘢」」，司機則回覆「人心肉做㗎啫」，令她直呼「真係好貼心」。多謝巴士司機！

（Threads@zandra_xandra_）

網民：Respect司機咁有愛

網民紛紛讚揚司機，「Respect司機咁有愛」、「人間還有愛！就係呢樣嘢，先可以令我地可以堅持落去！」、「好人一世平安」、「香港人就係咁Warm」。

（Threads@zandra_xandra_）