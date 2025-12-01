宏福苑大火｜港女生趕往悼念 九巴司機暖心舉動獲全車激讚：有愛
撰文：布萊恩
出版：更新：
【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火警／火災】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生的5級火警，已造成逾百人死亡，連日有大批市民到廣福休憩處獻花，悼念逝者。有香港女子在社交平台發帖文，指今天（12月1日）乘九巴到大埔悼念死者，由於受火災工作影響，巴士不經廣福邨，惟司機做出暖心舉動，獲全車乘客大讚「好貼心」，司機則回應「人心肉做㗎啫」。
事件引來網民熱議，紛紛大讚司機，「Respect司機咁有愛」、「人間還有愛！就係呢樣嘢，先可以令我哋可以堅持落去！」、「香港人就係咁Warm」。
+1
「九巴司機好貼心！」該香港女子於社交平台發文講述乘搭九巴暖心經歷。她表示，今日（12月1日）由大老山坐巴士往大埔，乘客眾多，「full到要企車頭」，惟由於受宏福苑大火工作影響，巴士不會駛經廣福邨。
乘客往廣福邨悼念 九巴司機暖心舉動獲全車激讚
不過樓主指出，司機知道很多乘客都是去廣福邨悼念死者，於是特別在王肇枝中學巴士站「開咪」叫去廣福邨的乘客在這個站下車，「本身冇呢個站！但係佢想等大家行少啲，宏福苑就喺對面」。
司機：人心肉做㗎啫
樓主續說，司機舉動獲乘客大讚「你真好嘢」」，司機則回覆「人心肉做㗎啫」，令她直呼「真係好貼心」。多謝巴士司機！
網民：Respect司機咁有愛
網民紛紛讚揚司機，「Respect司機咁有愛」、「人間還有愛！就係呢樣嘢，先可以令我地可以堅持落去！」、「好人一世平安」、「香港人就係咁Warm」。
（Threads@zandra_xandra_）
宏福苑大火│消防員憶火場煉獄！無助被迫放棄 留下1句淚崩：英雄宏福苑大火│生日前夕家園盡毀 DSE生靠機智家人1招保命絕境逃生宏福苑大火｜再有維修工棚架圍網吸煙！後續全網震怒：仲夠膽食？宏福苑大火│父獲安置住宿設備齊全 女兒感謝：各界每分力好重要宏福苑大火│災民狂接來電邀續約 香港寬頻：深表歉意、豁免月費