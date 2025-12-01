宏福苑大火｜打工仔：燒走對名利工作嘅執著　網民：咁早醒覺真叻

【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火】大埔宏福苑大火令全城悲痛，有打工仔受這場火災啟悟，於網上發文說「一場大火，燒走咗我對名利同工作嘅執著」，她以前剛畢業時以為人生要不斷追逐，一定要達到某個高度，到26、27歲時已覺得名利不再重要，這場火更令她徹底醒覺，「我發現，我想追求嘅，唔再係身外物，而係實實在在嘅幸福感」。



網民留言表示，「恭喜你，你係羊群之中突然唔跟方向走嘅醒覺羊」、「好多人到咗4、50歲，都仲搏晒老命同身邊朋友鬥人工、title（職位）、買咗樓未，你咁早識醒覺真係叻」、「大火係黑天鵝事件，生活水準始終都係要靠錢去維持，work hard play hard，不枉此生」、「希望香港人，唔需要出現天災人禍，先反思人生。個社會營造到個競爭氣氛，令到愈來愈多人情緒有問題」。



大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今造成逾百人喪命，包括1名消防員殉職。（資料圖片）

該打工仔於Threads發文表示，她以前剛畢業時眼光很窄，「成日暗暗比較邊個frd搵得多、邊個入了大公司、邊個入到日校，以為人生就係要不斷追逐，一定要達到某個高度」。

打工仔：燒走對名利工作嘅執著

樓主指出，到了26、27歲與大學同學聚舊時，原任職理科教師的她覺得「老師根本改變唔到學生幾多」，轉行成為數據分析師後，「更加覺得以前太辛苦」，「而呢場火，更加令我徹底醒覺」。

+ 2

樓主：我想追求實實在在嘅幸福感

樓主說，她開始反思「燃燒青春去換一份糧，值得嗎？為了加班費，錯過同老公hea喺屋企的平凡日子，值得嗎？原來人生唔係一定要搵大錢，夠使就得。公司所謂嘅任務、成就係咪真係咁重要？究竟係我想追求？定係公司想我追求？我發現，我想追求嘅，唔再係身外物，而係實實在在嘅幸福感」。

不少網民認同樓主心態，「好多人努力賺錢就係為咗生活開心，但都慢慢唔記得咗咩叫開心」、「係啊，我30歲開始無再打工，今年停下一年去照顧剛出世嘅細仔，係人生最好嘅決定」、「一樣想法，今年9月剛離職，收入無了，但每天享受生活，做了好多過去無時間做嘅事，無返工，有時間幫助身邊需要幫助的人，經過今次火災更覺人生無常，活在當下，不想只為工作而活！」、「健康同自由最寶貴，及時行樂，唔好儲埋大堆錢工作OT到唔得閒去玩咁笨」。

（Threads@misssallysallysally）