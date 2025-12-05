男子旺角拾100元紙幣　兩途人質疑拾遺不報追罵10分鐘　後續曝光

不應拾遺不報！有男生於網上發文表示，在旺角MOKO新世紀廣場目擊有男子將地上1張別人不小心遺下的100元紙幣拾走，欲據為己有，有兩名途人看不過眼，追着指罵男子至少10分鐘，更稱要報警，最終男子將紙幣掉在街上後就離開。



有男生於網上發文表示，在旺角MOKO新世紀廣場目擊有男子將地上1張別人不小心遺下的100元紙幣拾走，欲據為己有，有兩名途人看不過眼，追着指罵男子至少10分鐘。（Threads@jay_den_li）

該男生於Threads發文表示，「12月1日旺角附近，綠色衫工人見到地下有$100就執走咗仲話係自己嘅，隨後俾兩個路人捉到之後，死都話唔認，一直追到兩個人係咁話要報警，呢啲自己返去仲話點解大埔嗰場大火唔燒死呢個人渣」。

男子旺角商場拾到$100 拾遺不報被追罵

影片見到1名穿淺藍色上衣大叔，指罵1名穿淺綠色上衣男子，「拾遺不報呀，做咩呀，望乜X嘢望，X你老母XX，人渣嚟㗎」，另1名黑衣女子則大喊「自己交返上去呀」。綠衣男最後一言不發，將100元紙幣掉回地上後，就拖着放有木架的拉車離開。

穿淺藍色上衣大叔指罵1名穿淺綠色上衣男子，「拾遺不報呀，做咩呀，望乜X嘢望」。（Threads@jay_den_li）

綠衣男最後一言不發，將100元紙幣掉回地上後，就拖着放有木架的拉車離開。（Threads@jay_den_li）

大叔追罵，「人渣嚟㗎」。（Threads@jay_den_li）

男子將紙幣掉回地上 網民：藍衫阿叔X得好

有網民留言讚大叔，「X得好！正氣」、「藍衫阿叔X得好，拾遺不報非君子」，亦有人說「香港人情緒終於爆煲」、「$100蚊啫，唔使X到咁行呀」，樓主回覆「點解咁嬲係因為喺個商場一路追到落呢度起碼都有10分鐘，個阿伯死都唔認仲要係咁大聲喺度叫佢，最後受唔住係咁X佢」。

有網民好奇最後該張紙幣如何處置，樓主回覆「後續我走咗，不過我估佢應該交返畀警局或者當地商場管理處」。