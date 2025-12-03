男生大埔搭的士獲義載　司機：等我個心好過啲　暖心對話感動全網

好暖心！有男生於網上發文分享好人好事，指出日前於大埔大元邨乘搭的士，甫上車司機就主動說「我義載㗎」，不收車資，男生拒絕，司機就說「你畀我做啲嘢，等我個心好過啲」，最終男生決定將車資捐出，直言「香港人其實好有愛，每人都盡下自己能力」。



網民被男生及司機的善舉感動，表示「一個求對方收錢，一個求對方唔好畀錢，成件事勁cute，好人一世平安」、「的士司機咁做，自己都會好過啲，幫緊人嘅時候同時都係幫緊自己，而你咁做，你都係間接幫咗的士司機」。



有男生於網上發文分享好人好事，指出日前於大埔大元邨乘搭的士，甫上車司機就主動說「我義載㗎」，不收車資。（Threads@dominicyauuu）

該男生於Threads發文表示，「從此以後我對的士佬改觀」。他憶述，12月1日他於大埔大元邨乘搭的士，平日到達目的地車資約50元，惟上車後他發現司機並無起錶，下秒司機竟主動說「我義載㗎，你帶一帶路，我唔熟大埔」，男生立即拒絕「吓，唔好啦，你收我錢，留畀有需要嘅人」。

男生大埔搭的士獲義載 司機：等我個心好過啲

司機指出，「唔好呀，我今日夠數呀，你畀我做啲嘢，等我個心好過啲」，男生說「吓，唔好啦」，並心想「得！我陣間掉低錢跑走」。怎料下車想放下錢時，司機很大反應拒絕，「叫我畀機會佢做啲嘢」。男生表示，「只能夠講，好啦！我會捐咗佢，香港人其實好有愛，每人都盡下自己能力，願好人一生平安」。

男生上車後發現司機並無起錶，司機表示想義載，「你畀我做啲嘢，等我個心好過啲」。（Threads@dominicyauuu）

網民盼好人一世平安：雙方都處理得好好

網民留言讚賞男生與司機，「你們雙方都處理得好好呀，的士哥哥想藉義戴，為大眾做返啲嘢，你又好好咁將車錢捐咗，大家都拿到了平衡點，係呢個咁唔開心嘅時間，得到舒懷，祝你們健康快樂」。

有網民表示，「其實真係唔少的士特登入大埔做義載」、「大埔司機，搭親都好好人」、「其實都總有啲唔係dcX」、「行新界嘅的士好多都好好人，係商業區嗰啲麻鬼煩」、「咁又唔係個個的士佬都咁衰嘅，司機哥哥好人一生平安，日日有靚旗」、「香港雖然好細，但勝在仲有一班好有心同有素質的香港人」。