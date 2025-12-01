宏福苑大火│瘋傳宏建閣CCTV片！火警鐘狂敲不響 居民：燒得好勁
撰文：布萊恩
【大埔宏福苑／5級火／奪命火警／火災】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生的5級大火，已造成逾百人死亡，事後有大量來自各幢大廈的居民怒投訴，斥火災發生時警鐘沒響，而消防檢查發現，8座大廈警鐘不能有效操作，系統沒有關閉但沒有發出聲響，將會對消防設備承建商採取執法行動。
來到12月1日（星期一），網上流傳聲稱是事發時宏福苑宏建閣大廈內閉路電視（CCTV）影片，見到火警發生時間有男居民用硬物敲打火警鐘，但火警鐘都沒有響起，現場有女居民反映「嗰度燒得好緊要啊」。
影片震驚網民，炮轟「咁大工程，又俾網包圍住晒，重要個（火警）鐘唔識嚮」、「火警鐘唔響真係累死好多人」、「唔響一定有問題」。也有網民質疑是否真的在宏建閣拍攝。
大埔宏福苑11月26日下午2時51分有人報警指發生火警，至3時02分升至3級火，下午3時34分升至4級火，到晚上6時22分升級到5級火， 7座大廈受到波及，當中包括宏建閣。
宏福苑大火期間火警鐘有否響起？網傳宏建閣事發最後片段
至12月1日下午近5時，有網民在Threads發布影片，聲稱是火災發生時宏福苑宏建閣大廈內的閉路電視影片，留言「宏建閣某單位門外CCTV：個（火警）鐘撳唔響」。
女居民：有無滅火筒？嗰度燒得好緊要啊！
影片長23秒，見到畫面顯示拍攝時間是11月26日下午3時24分，大廈內有1名穿黑衣黑子走到走廊火警鐘位置，用硬物敲打火警鐘，發出「嘭嘭」聲響，但火警鐘未有響起。
男子再嘗試多次按動火警鐘，依然沒有響起，行往後樓梯時有女居民走近問「有無滅火筒啊樓下？嗰度燒得好緊要啊！」，男子回應「無」後，即走往後樓梯。
網民震驚：火警鐘唔響真係累死好多人
網民看過影片震驚，「咁大工程，又俾網包圍住晒，重要個鐘唔識嚮」、「火警鐘唔響真係累死好多人」、「唔響一定有問題」、「原來個個都唔識，打爆夠野會響，唔響一定有問題，唔夠力唔排除」。但也有網民懷疑是否真的是宏建閣拍攝。
