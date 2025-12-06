宏福苑大火｜地盤推禁煙令　網民：食煙係地盤工文化　倡設吸煙區

大埔宏福苑發生五級大火，無數居民痛失家人及居所，也令各界關注地盤工在工地吸煙的問題。有網民發現，恒基旗下地盤發出「最強禁煙令」，告示表明12月1日起如發現有工人帶煙包會罰款$5,000並立即趕出地盤「永不錄用」，另外又有地盤影片流出，有管理人員向工友頒布「永久禁煙令」。



網民大讚措施，但亦有部分人在討論區表達不滿，認為「叫工人唔吸煙等於叫佢去死」，吸煙是「地盤工文化」，聲稱有8成地盤工有吸煙習慣，應設立吸煙區而非地盤禁煙。但也有網民批評是否有必要在地盤內吸煙，「唔吸煙要死的話，咁條命同心靈都幾脆弱」。



網民上傳地盤禁煙令告示，認為「叫工人唔吸煙等如叫佢去死」。（香港討論區圖片）

網上近日流傳有地盤禁工友帶煙，傳出影片看到有管理人員向工頒布「永久禁煙令」，發現煙頭就算捉不到吸煙工人，判頭亦會因監管不力而被罰款。另外又流傳地盤的告示，寫明如發現工人帶煙包會罰＄5,000及立即趕出地盤永不錄用，雖然有許多市民表示贊同，但有網民就在香港討論區發帖，認為「叫工人唔吸煙等於叫佢去死」，出現另一派聲音認為不應一刀切。

近日網上流傳，恒基兆業地產集團一地盤貼出告示警告工人切勿攜帶煙包進內，否則罰款5,000元及永不錄用。（Threads@wakarimasu__）

宏福苑大火｜恒基地盤推嚴厲禁煙令 罰$5000永不錄用 網民大讚

網民形容吸煙是「地盤工文化」 建議設吸煙區

有網民形容「食煙係地盤工文化」，現實上「做地盤8成人食煙，陣間集體罷工就好笑」，部份地盤工煙癮大，「嗰啲鋪地板地牆工人，一邊鋪一邊煲煙，煙灰飄咗落地，蓋英泥抆埋佢就算」。有留言透露，其實現時不少地盤都設有吸煙區，「講呢啲真無謂，你劃個吸煙區畀佢哋仲好喇，做完嘢先去吸煙區食煙，違者即炒仲實際」。

網民又看淡相關「禁煙令」可持續多久，「過多排咪回復正常，宜家個個都喺度做下樣，我樓下夠貼晒咩檢查消防系統，真係多x餘」，又認為不合規格的棚網及發泡膠封窗才是火災主因，「是層層外包，偷工減料。不是吸煙問題，不要被轉移視線」。

宏福苑大火｜地盤禁煙影片曝光 管理層︰違者永久逐出兼列黑名單

地盤內眾多工人圍成一圈，1名管理層站在圈內中心。（threads@andycheung1972影片截圖）

管理層宣布「呢個地盤唔准食煙，如果你本人畀我哋捉到食煙，你哋需要離開呢個地盤」，其次永久逐出公司所有建築項目」。（threads@andycheung1972影片截圖）

另有網民上載其他地盤張貼告示，寫明「2025年12月2日起，地盤範圍內全面禁煙，違者即時逐出地盤」。（threads@ykhho0102圖片）

網民撐禁煙令：返屋企食囉

然而，許多網民反擊，認為「未聽過因為唔食煙嘅工人死亡，有嘅指導一下」，如對居民而言有安全隱患，就不應讓工友吸煙，「返屋企食囉，唔吸煙要死的話，咁條命同心靈都幾脆弱」、「唔好喺工地食煙啫」、「政府幾時可以立法地盤工地全面禁煙，同office禁煙一樣」、「而家啲人已經中晒毒癮，個個唔食煙好似會死咁，出街行下就知」。

大埔宏福苑五級火災傷亡慘重。（資料圖片）

早有個別地盤嚴格禁煙：是可行的

有意見認為地盤不應「一刀切」禁煙，惟網民指其實不是新鮮事，「其實好多地盤，未發生大埔事件，有個別地盤都禁煙，見到即炒」、「早幾年已經見有地盤嚴格執行，是可行的」、「各間公司有佢自己嘅規矩，你咁大支嘢，咁就唔好去返工」、「其實好簡單，見工時候問問他有沒有吸煙的習慣，如有不給予錄用」。

