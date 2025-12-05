宏福苑大火｜寶田中轉屋將安置災民　街坊暖心歡迎：希望盡快適應

大埔宏福苑11月26日發生五級火，造成嚴重傷亡，大批居民失去家園需要暫時居所，房屋局局長何永賢日前表示，房屋局會提供過渡性房屋項目持續接收有關居民，當中包括房委會位於寶田的中轉屋。有寶田邨的街坊發文，發現已有工友鋪地板及裝熱水爐等，樓下放置了大量貨物，相信準備安置宏福苑居民，「謹代表邨友們歡迎你哋」、「希望你哋盡快適應」。



宏福苑五級火造成逾百人死亡，事件令海外港人也感到痛心。（資料圖片）

寶田街坊拍到大廈樓下放了大量紙箱，留意到工友鋪地板和裝熱水爐。（Threads「rachel.c.sportdiary」）

寶田街坊發現正鋪地、裝熱水爐

寶田邨原為寶田中轉屋，現時已陸續將大廈轉成公共屋邨。樓主在Threads發文，拍到邨內樓下的空地放置了多板貨物，有大批紙箱，她指早前已得悉有部分宏福苑居民會搬入寶田邨，「今日見到有工人嚟鋪地、裝熱水爐等，謹代表邨友們歡迎你哋」，由新界東搬到新界西必定不習慣，希望他們早日適應。

網民指寶田邨的配套不錯，希望宏福苑居民能適應。（資料圖片）

樓主指街坊得知宏福苑的居民搬來也很關心。（梁鵬威攝）

歡迎宏福苑居民：要幫手要開聲

她透露街坊們知道有宏福苑的居民搬來也很關心，「亦有一齊夾過拎物資俾佢哋」、「希望佢哋有啲咩要問要幫手真係要開聲呀」，街坊們願意當屋邨導遊，邨內的巴士網絡便利，「佢哋分配咗喺鄰近座數，有原本嘅街坊喺側邊，應該安全感會大好多」。

樓主又為寶田邨「平反」，指網上許多言論批評邨內治安，「請大家唔好相信網上話呢度多白粉友同白卡，我住咗十幾年，都只係剛剛搬嚟嘅時候見過一次道友」，邨內有許多老人家、小朋友、正經人家，故可安心入住，「想畀佢哋知呢度都冇出面講到咁得人驚啫」。寶田邨常被糾病廁所太細，她也承認「個廁所真係寶田名物喎，我已經訓練到唔會喺廁所入面轉身」。

11月30日下午繼續有約1500名市民到廣福休憩處獻花，人龍長達1.5公里。（羅日昇攝）

大埔街坊：真係靠你哋幫手照應

帖文亦被轉載到大埔群組，網民指「寶田嘅配套對比起其他嗰啲過渡性房屋又或者係中轉房屋已經算好」，附近有商場、街市、食肆等，屯門的商店和大埔九成相似，但的確要習慣屯門塞車問題，「明白可能係真係有啲難適應㗎啦，總之就希望咁多位加油啦，西北嘅牛牛隨時歡迎你哋」。

大埔街坊及網民們留言多謝寶田居民如此熱心，「多謝你地照顧我地啲街坊，老人家可能比較多，仲有啲可能啱啱先冇咗親人……真係靠你哋幫手照應」、「辛苦佢哋啦，無咁方便佢哋，人哋住開大埔，啲居民又分散晒，希望街坊多啲幫助佢哋，唔好令佢哋太孤單」。