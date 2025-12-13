男子拉扯公仔機搖桿博出貨！目擊者：擢咗好耐　網民斥刑毀籲報警

香港近年掀起夾公仔熱潮，公仔機更是開到成行成市！有網民在社交平台貼出影片，指目擊有男女以暴力手段企圖取得公仔，事關兩人多次入錢，但仍未能成功夾出公仔，故不斷敲打和拉扯搖桿，更扯到整台公仔機一度向前傾，他見狀質疑「咁都得㗎咩」。



許多網民批評兩人「無品」，同時支持台主（承租夾公仔機經營，擺放獎品）報警，認為屬「刑事毀壞」。另有人留意到公仔機上方有紙箱，揶揄「意外收穫我唔知有無，但意外可能就嚟有」、「等緊個箱跌落佢度」、「恭喜中頭獎」。



有疑似情侶多次投幣未能夾出公仔，遂以暴力手法對待公仔機企圖取得貨品。（threads影片截圖）

該目擊者在threads帳號上傳2段從高處所拍攝影片，指看到1對男女站在公仔機前，只見他們不斷唱錢，猜測「應該玩咗幾百蚊」，但久久未能出貨。兩人之後索性暴力對待公仔機，企圖令貨物跌出洞口，而樓主就質疑「咁都得㗎咩？望住佢哋chok（擢）咗好耐」。

未能夾出公仔機貨品 戴帽男暴力拉扯搖桿

首段影片可見，該名頭戴黑色鴨舌帽的男子將腳放在下方公仔機以便「借力」，然後用力向自己方向拉扯公仔機的搖桿，試圖令裏頭公仔跌出洞口，但未能成功，而他用力之大，甚至令公仔機一度震動並向前傾。

男子將腳放在下方公仔機「借力」，然後用力向自己方向拉扯公仔機的搖桿。（threads影片截圖）

公仔機一度震動並向前傾。（threads影片截圖）

他們試圖令公仔跌出洞口，但未能成功。（threads影片截圖）

兩度投幣仍未能夾出公仔 用力搖晃兼敲打搖桿

另一段影片顯示，初時男子仍暴力拉扯公仔機搖桿，但公仔始終未有跌落，他於是和同行女子商量對策。畫面看到男子之後兩度投幣，仍然未能成功夾出公仔，他不斷搖晃並敲打搖桿，並再次用力拉扯公仔機的搖桿，令公仔機向前傾，以便取得公仔，可惜仍徒勞無功。

男子繼續暴力拉扯公仔機搖桿。（threads影片截圖）

但公仔始終未有跌落，他於是和同行女子商量對策。（threads影片截圖）

畫面看到男子往公仔機投幣。（threads影片截圖）

未能成功夾出公仔，他於是不斷搖晃並敲打搖桿。（threads影片截圖）

他「重施故技」再次用力拉扯公仔機搖桿，令公仔機向前傾，試圖取得公仔。（threads影片截圖）

涉嫌刑事毀壞？ 網民建議：報警再blacklist

片段引來網民狠批片中2人行為無品，「玩開夾公仔都應該試過，有時係好肉緊嘅」、「呢隻點都唔係正常嘅擢」、「人格有問題」、「2個cheap精」、「有料就唔會搖機啦」，並支持台主拿片段前往報警，「刑事毀壞」、「其實可以貼佢大字報，根本損毀部機，（再）blacklist佢」。

網民關注會否「中頭獎」：等緊頭頂個箱跌落嚟

有人留意到公仔機上方擺有1個桃紅色紙箱，「意外收穫我唔知有無，但意外可能就嚟有」、「佢頭頂嗰盒差啲出貨啦」、「等緊個箱跌落佢度」、「如果跌咗落嚟，角度啱啱好可以跌落男人個頭度」、「恭喜中頭獎」，樓主笑指當時在現場亦有「等睇好戲」，「我企喺度望咗佢3個字」。

（threads）