阿波羅孖條藏螺絲帽！小學女生食出鐵鏽味　阿波羅食環署這樣回應

這麼大顆螺絲帽，生產時竟沒人發現？有女生於網上發文指出，阿波羅生產的蜜瓜西瓜味孖條雪條藏有螺絲帽，幸好讀小學的妹妹有一定年紀和及時發現未有吃進肚，直言「如果係小朋友食到分分鐘卡住喉嚨，後果不堪設想」。女生向阿波羅反映事件及向食環署投訴，阿波羅回覆她時強調廠房所有生產線均設有金屬探測器及X光檢測，有關部門需時跟進及調查事件。女生不滿阿波羅應對態度，繼續向食環署投訴。



食環署回覆《香港01》查詢時表示，12月8日接獲1823轉介相關投訴後，已隨即聯絡投訴人安排即日收集食物樣本和證物，並派員巡查售賣相關冰凍甜點的事涉持證處所，其間已提醒事涉持證處所負責人和員工必須時刻注意食物及環境衞生，以確保出售的食物適宜食用，以及處所衞生和食品貯存情況符合相關法例要求。食環署會將相關食物樣本送交政府化驗所檢測，並繼續跟進個案及採取適當行動，以確保食物安全和環境衞生。



《香港01》已向阿波羅查詢，正等候回覆。



該女生12月6日於Threads發文表示，讀小學的妹妹進食阿波羅孖條雪條時，發現雪條頂部藏有螺絲帽，她不解問道「點解咁明顯仲要一眼就可以睇到嘅錯誤都會發生呢？」。

女生說，妹妹已吃掉孖條的其中1條，「好在妹妹已經有返一定年紀，如果係小朋友食到分分鐘卡住喉嚨，後果不堪設想」，又說「呢個機率真係仲低過中六合彩，佢粒螺絲帽仲要係有使用嘅痕迹超核突，真係唔知我妹點解仲可以食埋另一半」。

女生已向阿波羅Instagram專頁傳訊息反映事件，亦已報食環署，「希望阿波羅可以畀我一個合理嘅解釋，各位食嘢都要小心啲，希望大家食嘢都唔會食到奇怪嘅嘢」。

女生的妹妹亦有於Threads發文表示，「我的78元！我的錢不多了！另一半還有怪味？」，並回覆網民留言透露自己未夠11歲。

女生接受《香港01》訪問時透露，妹妹於12月4日下午近6時在油塘油麗商場百佳超級市場購入該盒阿波羅蜜瓜西瓜味孖條，該粒螺絲帽見到明顯鏽迹，妹妹進食時亦感到有鐵鏽怪味。

網民留言指出，「生產食品竟然冇用金屬探測器，好得人驚」、「呢個唔報食環唔得，隨時咬崩隻牙甚至唔小心吞咗」、「包返好粒螺絲攞去食環」。

女生不滿阿波羅應對態度 擬填口供予食環檢控

女生於12月8日再度發文表示，食環署人員已上門收取螺絲帽證物，並提供兩個解決方案，第一是填寫詳細口供，並於14日內交回食環署，若食環署將來對阿波羅作出檢控，她與妹妹需要出庭做證人；第二，若阿波羅私底下協商，她們對阿波羅的態度和賠償感滿意，須簽署1份撤銷檢控聲明書予食環署。

女生指出，阿波羅於48小時後，終在Instagram回覆其訊息，另亦有傳電郵回覆，「但感覺唔太到佢哋嘅誠意，而且佢哋都冇提出任何嘅處理方法畀我，只係話要調查。其實就算佢話會賠返啲優惠券/現金券畀我都好啲，起碼唔會好似而家咁，令我覺得佢哋只係喺度拖延時間」，她如無意外打算選擇填寫口供。

有網民留言批評，「咁衰，態度好差喎，而家係你出品嘅嘢到食到螺絲帽，關心都沒一句，直接說遇到不快？」、「明顯就想推卸責任，大事化小小事化無，博你嫌麻煩唔追究」、「吞咗落肚對老人家或者小童係特別危險，普通人要屙返佢出嚟都大檸樂」，也有網民認為「CS態度都正路，一般大公司係咁查，政府嗰啲都係咁」。

阿波羅於Instagram回覆了女生的訊息，表示有關部門需時跟進及調查。（Threads@y.km_sophie）