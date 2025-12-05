Carousell賣家腐爛垃圾當貓糧！M巾殘渣臭爆　貓奴中伏：反胃想嘔

網上購買二手物品要小心風險！有養貓人士於網上發文表示，有男子於二手交易平台Carousell稱賣貓糧，但內裏竟是腐爛垃圾，樓主一拆開包裝，一股腐臭味立即湧出，仔細察看發現內有疑似用過的衛生巾、垃圾袋、吃完的罐頭殘渣等等，全部黏在一起。她於垃圾房邊拍照邊呻「反胃到想嘔」，直言事件「惡心」和「恐怖」，並已就事件報警。



有養貓人士於網上發文表示，有男子於二手交易平台Carousell將腐爛垃圾當貓糧賣。（Threads@hangyodonnco）

該養貓人士於Threads發文表示，因家中貓糧已用完，寵物店購買需要等貨，她心急下在Carousell購入，「買咗包頂住先，之前都試過咁做，正常係全新未開封，所以今次都冇太多戒心」，而男賣家開價比網店便宜數十元，原本想要求順豐收件，但對方堅持面交，當時早上她趕着去上班，交收完未有檢查就匆匆離開。

Carousell男賣家將腐爛垃圾當貓糧賣

樓主說，她回家一拆開包裝，「一陣腐臭味即刻衝上嚟。一睇，居然係一袋腐爛垃圾：疑似用過嘅M巾、垃圾袋、食完嘅罐頭……全部黐埋一齊。我即刻衝去垃圾房處理，一邊影相一邊反胃到想嘔」，形容「臭過排泄物」。

樓主分享與男賣家的Carousell對話截圖。（Threads@hangyodonnco）

樓主付了190元買貓糧，卻換來一袋腐爛垃圾。（Threads@hangyodonnco）

樓主說，男賣家以1個藍色環保袋裝着該包貓糧給她。（Threads@hangyodonnco）

樓主拆包裝：一陣腐臭味即刻衝上嚟

樓主表示，之後翻看賣家照片，「先發現佢後面有影到封口開咗，而我當時心急冇睇到。即使係咁，我點都唔會諗到入面係垃圾，仲要係『腐壞到爆』嗰種」，她不斷聯絡賣家，但對方再沒有回覆，「如果佢係有心咁做，只可以用『惡心』同『恐怖』去形容」，又說「搞笑嘅係睇返cap圖，原來我仲過少咗$5畀佢」。

樓主以自身經歷奉勸網民，「面交一定要檢查，唔好再喺網上買開過封嘅食物，唔好貪方便/平冒險，永遠唔知對面係乜人，或者入面有乜，以後我會乖乖返寵物店買糧」。

樓主表示已就事件報警。（Threads@hangyodonnco）

樓主已報警 警方建議報海關

有網民籲樓主報警，「嘩大癲！190蚊賣垃圾畀人！你有出價，照畀一星佢，就算佢唔接受，個負評會喺14天後自動出現，即刻同Carousell舉報ac，佢再唔覆你就報警，sd埋證明畀Carousell」、「其實你要報警，雖然只係$190，但警方可以搵到佢出嚟㗎，你唔好姑息呢啲X街呀」。

樓主回覆網民留言說已報警，「警方表示因為我已經收到貨，所以唔涉及詐騙，建議我搵海關，因為對方違反《商品說明條例》」。

有網民表示，「好X癲，佢仲要堅持面交，樓主你要唔要搵個師傅睇睇保平安，都唔知係咪啲過衰運儀式嚟」、「我覺得佢係想見證你打開嗰下，所以堅持面交，點知你冇check」、「啲人真係cxs，百X幾蚊都要呃」、「應該係心理變態」、「條友應該反社會」、「黐線好核突呀！條友應該黐線㗎喎，以後交收一定要check清楚」。