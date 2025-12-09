住客投訴樓上掉煙頭燒爛褲 管理公司這樣回覆 網民：一定要嚴懲
撰文：喬納森
大埔宏福苑發生五級大火，造成逾百人死亡，讓不少人提高防火意識。有女網民在網上發文大呻，指有煙頭從廚房窗口跌入家中，更燒穿了晾在窗口長褲，極為危險。女網民已向控煙辦，管理公司、消防處投訴，並報警備案。但她指管理公司只作勸喻，無阻嚇性，因此購入滅火筒及教導母親如何走火警來自救。不少網民大罵「呢啲掉煙頭嘅自私無公德X一定要嚴懲」。
樓主向管理公司投訴樓上掉煙頭入屋 回覆令她失望
女網民在Threads上發文發相，指在11月10日，「試過掉煙頭落我屋企廚房」，但讓樓主無可奈何的是，向物業管理公司投訴「都係話只可以勸喻，貼大堂通告，通告入信箱」，並會致電到樓上單位，查問是否有住戶發現有人掉煙頭。樓主於是再向報案中心、消防處、控煙辦投訴。
網民鬧：自私無公德X一定要嚴懲
不少網民批評「搞到人哋屋企火燭點算？呢啲掉煙頭嘅自私無公德X一定要嚴懲」、「好常見，希望解決到啦」、「買一個cctv，伸出些少錄影」、「關窗，除此之外無其他方法。我係住低層嘅，唔止有煙頭有尿片啦，氣窗塊玻璃都係俾樓上掟嘢扑爛咗啦」。
