食客投訴譚仔三哥沙嗲牛麵無牛肉：唔係第一次！　獲三哥留言致歉

食沙嗲牛無牛肉？有男網民外賣了譚仔三哥的下午茶沙嗲牛麵套餐，但打開發現沙嗲牛麵沒有牛肉，更令他感到氣憤的是，原來他不是第一次遇到這樣的情況，直指「激死我了」，並在網上發片公審投訴。不少網民笑言「隻牛劏緊」、「太滑，滑走咗」、「咁仲幫襯」。



譚仔三哥在帖下留言回應，「對於造成不快的用餐體驗，我們非常抱歉，並已立刻將是次事件記錄在案，以作日後加強培訓及內部處理之用。為進一步了解情況及分店資料，懇請您可以透過IG私訊我們提供聯絡方式，讓我們盡快與您聯絡。在此感謝您對譚仔三哥的支持及是次回饋」。



樓主發現沙嗲牛麵沒有牛肉，且不是第一次，因而感到憤怒。（Threads@helllllisgone）

他用筷子不斷撥弄也找不到牛肉蹤影。（Threads@helllllisgone）

他用筷子不斷撥弄也找不到牛肉蹤影。（Threads@helllllisgone）

最後決定在網上公審投訴。（Threads@helllllisgone）

食客投訴沙嗲牛麵無牛肉

有男網民在網上大呻不快經歷，「大佬你沙爹牛，無牛？」。樓主在12月7日外賣了譚仔三哥的下午茶，包括沙嗲牛麵、炒蛋加肉桂焦糖多士及凍檸茶。從影片可見，他在一碗湯底十分清澈的湯麵中，用筷子「撩來撩去」也不見有牛肉在內，只有麵條及生菜，直斥「已經唔係第一次，激死我了」。

（Threads@helllllisgone）

網民留言超爆笑

帖文引來不少網民留言，「啲牛生得濟，自己走咗」、「唔好意思，係我個肚到開緊party 」、「人有錯手，馬有甩蹄」、「沙爹牛肉麵走牛」。有人問樓主「咩驅使你食沙嗲牛都要揀間賣開米線嘅舖嚟嗌」，樓主回應「近」。