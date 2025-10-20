淨食魚生唔食飯？壽司郎食客餐桌遺大堆米飯　港男：留嚟整飯糰？

不時有廣告教育市民切勿浪費食物，政府亦推出「大嘥鬼」作《惜食香港》宣傳代表，但浪費食物事件屢見不鮮。日前有網民在壽司郎用餐期間，發現有同場食客疑似浪費食物，點叫壽司卻只吃上方的魚生，而遺下大堆米飯，故嘲「留返嚟整飯糰嗎？」



不少網民都批評浪費食物行為，「折墮」、「唔建議做大嘥鬼」；但有人覺得只要當事人有付款，旁人不應多事，「關你咩事，又唔係你畀錢」、「唔係任食嘅舖（頭）其實都無咩對與錯好comment」。



有港男在壽司郎發現有食客疑似「淨食魚生唔食飯」，不滿對方浪費食物遂貼圖公審。（「threads＠marcus_kiing1」圖片）

壽司郎食客疑「淨食魚生唔食飯」 米飯堆成小山丘

該目擊港男在threads帳號「marcus_kiing1」上傳1張於壽司郎店內拍攝的照片，顯示有女士正和同行人士聊天，而餐桌上有壽司碟驚見遺留大量米飯，米飯堆成「小山丘」，疑似是點叫壽司後卻只顧吃魚生而不吃米飯，樓主不滿對方浪費食物，故公審並嘲諷稱「留返嚟整飯糰嗎？」

港男公審掀兩極討論，有人批評浪費食物；亦有聲音指只要有付款，樓主不應多事。（示意圖／壽司郎）

帖文惹來網民兩極看法，有留言斥責相中人「折墮」，「唔係一嚿半嚿，係一堆（米飯）」、「呢啲人奇X怪，唔食飯做咩唔直接叫刺身？」、「唔係有半飯叫咩，咁樣又真係有啲浪費喎」、「唔建議做大嘥鬼」。

浪費食物VS有付款無問題 掀網民兩極討論

惟有聲音反轟樓主多事，「係咪血糖高唔食得飯？」、「唔係任食嘅舖（頭）其實都無咩對與錯好comment」、「關你咩事，又唔係你畀錢」、「人哋鍾意叫晒成枱，魚生連飯都唔食都仲得呀」、「樓主淨係識得po相上網X人做網絡hero，又唔夠膽當面同人哋講，正一鵪鶉」。

（threads＠marcus_kiing1）