宏福苑火災｜街坊指有非災民領物資　中學生自發把關　網民：榜樣

大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，造成多人傷亡，慘劇令全港市民同感悲痛，非常時刻更加要將資源留給最有需要的人。今午大埔街坊群組不少人發帖，指有「步兵」運送物資時，發現部份「有備而來大媽」將大量預留給災民的物資收入買餸車，提醒大家在大埔露宿的災民不多，物資站義工有需要才會搬出派發。因應疑有部份非受災的居民到物資站領取物資，有中學生義工為此把關，網民紛紛感激道「感謝一班香港學生」、「呢啲學生非常好，做好一個榜樣畀小朋友睇，前途無可限量」。



有義工舉起紙皮呼籲非災民不要濫取物資。（梁威鵬攝）

屋苑附近成為物資站，受影響居民可隨時獲得援助。（廖雁雄攝）

大埔宏福苑11月26日發生五級火，造成多人死傷，居民痛失家園。（梁鵬威攝）

街坊群組指有非災民領物資 「貪心咁攞咗好多塞入大袋、買餸車」

宏福苑大火令港人痛心，連日來熱心街坊和義工自發收集物資及支援有需要人士，但大埔街坊群組內有消息指，有「步兵」義工搬物資時，發現有「有備而來大媽，唔使有需要災民，貪心咁攞咗好多塞入大袋、買餸車」，又聲稱發現她們想找來其他人，更稱「好多免費隨便攞」。街坊指現時許多物資站「滿瀉」，故物資會待有需要時再叫義工搬出派發，而在大街露宿的災民不多。

有學生幫助看守物資，以防被非災民濫取。（FB@大埔）

網上不少人指有非災民濫取物資，現場義工加倍留意。（Threds@annie4u_annie）

中學生自發把關 網民：呢啲先係我哋香港兒女

有大埔街坊亦在facebook群組「大埔TAI PO」發帖，拍到一班中學女生在物資站當義工，自發把關並舉住寫上「非受災居民勿取，天有眼！」，街坊形容是「人間雖有情，為人應有品，因果自負」。

許多網民憑校服認出她們是大埔王肇枝學生，留言大讚「感謝王肇枝學生」、「喜歡這種有底線有堅持的態度」、「呢啲先係我哋香港兒女」、「師妹加油， 感謝你哋」、「呢啲學生非常好 做好一個榜樣畀小朋友睇，前途無可限量」、「多謝，有心人」、「佢哋識呢個圖都幾叻」。

有學生幫助看守物資，以防被非災民濫取。（FB@大埔）

網民轟乘機領物恥可恥：住富亨嘅都走嚟攞

許多網民批評想乘機領免費物資的人無恥，「嗰啲大媽大災難都要走去搶資源！無良心到一個極點」、「我認得一個50幾歲女人……住富亨嘅都走嚟攞」、「富亨百佳出面又係一班非受災拎物資」、「黐乜線，偷物資者百病纏身」。

不少學生自發前往大埔區支援。（廖雁雄攝）

但也有街坊認為，部份長者可能以為任何人都可領取免費物資，「見到有啲唔係受災嘅婆婆公公會落黎拎，大家請耐心同佢哋解釋」、「昨晚我和內子飯後經平台回家，小妹妹捧着一箱暖包問有冇需要用，我表示留回给有需要者，多謝好意」。

在非常時期要將心比己，留資源給有需要的人，但也有網民認為，大埔物資已非常多，如果非災民而有真實需要而領取也無可厚非，免生浪費，但「貪小便宜則可恥」。