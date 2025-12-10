宏福苑大火｜失智症災民伯伯忘火災　的士司機義載往酒店流男兒淚

宏福苑五級火令大批居民痛失家園，有的士司機近日於沙田帝逸酒店接載1對伯伯婆婆，其間聽到兩人對話，得悉是宏福苑火災災民，惟伯伯出現失智症病徵，忘記宏福苑曾發生大火及入住酒店原因，到達目的地沙田帝都酒店後，婆婆拿出100元現金付車資，司機立即婉拒。司機直言，想到兩人年紀老邁，對未來日子感徬徨，就感到既擔心又傷心，令他忍不住流淚。



有自稱是該對伯伯婆婆女兒的網民留言感謝司機，提到「好慘！無了個家，老竇變失智症更急劇下降，要去睇醫生，今星期又要再搬」。有網民表示，「睇完都流淚，究竟冇記性係咪一件好事？」、「好慘，咁老仲要無咗屋企，睇完好心痛」。



宏福苑五級火令大批居民痛失家園。（資料圖片）

該的士司機於Threads發文表示，日前駕的士途經沙田帝逸酒店遇到1名酒店職員截車，隨後1對伯伯婆婆撐着拐杖慢慢上車，目的地是沙田帝都酒店，其間聽到兩人對話。伯伯問「點解我哋要住帝都酒店？」，婆婆回答「你又唔記得咗啦，我哋住嗰度火燭，燒晒啦，住唔到」，伯伯不解道「我哋住嗰度宏福苑都冇事」，婆婆指出「點會冇事呀！你自己睇下你電話，影低晒啲相，你又係咁，燒完之後，你就咩都唔記得晒！聽日再同你複診啦，好唔好呀」，伯伯說「好呀好呀」。

失智症災民伯伯忘記宏福苑火災

過了一陣子，婆婆叮囑伯伯「你唔好再投訴啲嘢唔好食啊，我哋唔係畀錢，啲嘢唔使錢，所以唔好投訴啦」，伯伯問道「我成日投訴咩！咁我哋住到幾時？」，婆婆回答「我哋住到14號呀」，伯伯續問「咁之後住邊呀？」，婆婆說「之後再有安排啦」。

災民伯伯出現失智症病徵，忘記宏福苑曾發生大火及入住酒店原因。（《親愛的備忘》電影劇照）

的士司機憂心伯伯未來日子流下男兒淚

到達帝都酒店後，婆婆拿出100元現金付車資，司機立即婉拒，「同佢講唔使畀啦，你哋都辛苦啦，留啲現金喺手，以備不時之需」，司機表示「我哋張$100推來推去，佢終於收返，最後佢哋落車講咗句，多謝你呀後生仔」。

司機指出，「我想講唔係冇收錢，有幾偉大，而係佢已經一把年紀，仲要對未來日子徬徨，14號之後佢哋會點，我都好擔心，同時又好傷心，之後即刻上客去大圍，嗰程車我雙眼不由自主不停流淚」。

司機指出，「佢已經一把年紀，仲要對未來日子徬徨，14號之後佢哋會點，我都好擔心，同時又好傷心」。（《降魔的》劇照）

伯伯女兒現身感謝司機：有人情味的香港人

有自稱是該對伯伯婆婆女兒的網民留言感謝司機，「多謝你，佢係我阿爸阿媽，好慘！無了個家，老竇變失智症更急劇下降，要去睇醫生，今星期又要再搬，再次感謝你，媽媽有提起你是好有人情味的香港人，多謝你的士哥哥，無言感激」。

不少網民直言留下熱淚，「又睇到喊，只要伯伯記得婆婆，咁對佢嚟講唔記得大火未嘗唔係一件好事，但辛苦婆婆每次都要再講，願兩位老人家平安健康，早日搵到安穩嘅容身之所同有人幫手」、「臨老先嚟無屋住，件事丟淡咗呢啲老人家都唔知住邊」、「平安無事已經好好，起碼兩個老人家仲可以互相依傍，一切都會變好」、「香港就係需要你呢啲善良的士大哥，祝你好心有好報，抄牌永遠抄唔到你」。

（Threads@taxi_dc_man）