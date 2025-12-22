灌醉輪姦未成年女友！20歲男夥友性侵拍片　以年輕求情遭法官打臉

台灣發生輪姦未成年少女案件。彰化縣1名20歲男子明知小女友尚未成年，竟和男友人聯手設局將她灌醉，趁女友不勝酒力昏睡之際，2男在車上和旅館將少女輪姦，甚至拍下裸照和性侵過程後互傳分享。2男的獸行曝光後承認罪行，辯方律師強調他們年紀尚輕，希望獲得減刑，但法官認為罪行嚴重，裁定「乘機性交」等罪名成立，渣男友和男友人分別被判入獄5年2個月和5年。



受害人遭到自己男友和對方友人輪姦。（示意圖／gettyimages）

小女友飲酒醉倒昏睡

台媒於12月報道，其中1名20歲涉案男子和受害人本身是情侶關係，受害人當時尚未成年，案發2025年，男方邀請小女友飲酒，同時駕車接載1名20歲男友人前往，受害人受到慫恿，飲了混摻米酒、威士忌、水果酒等大約6杯混酒，隨即醉倒昏睡。

2男輪姦拍攝互傳

男友人見到少女失去意識，於是拍下不雅裸照，繼而2次性侵得逞，男友見狀沒有阻止，反而拍下過程，之後同起色心，在車上性侵自己女友，2人抵達旅館後再次輪姦少女，他們透過LINE互相傳送相關照片與影片，以進行「交流」。該名男友人事後將其中2張照片和1段影片，傳送給另1名少年。

法官認為，2名被告罪行嚴重，渣男友和男友人分別入獄5年2個月和5年。（示意圖／gettyimages）

辯方律師稱被告年輕 希望減刑

事件驚動警方，警員立即檢走涉案男友和男友人的手機，發現存有多個不雅檔案，檢察官根據受害人驗傷報告、社交程式對話紀錄，確認2人犯法，依法作出檢控。案件在彰化地院進行審理，2名男被告承認罪行，辯方律師強調他們案發時比較年輕，沒有前科，而且願意認罪，希望法官酌減刑罰。

入獄5年2個月和5年

但法官認為，2名被告罪行嚴重，受害人當時處於酒醉昏睡狀態，他們違反意願偷拍性侵，「乘機性交」和「使少年被製造性影像」，合併應執行刑期，渣男友被判囚5年2個月，男友人則是5年有期徒刑，同時沒收手機，全案可上訴。

（綜合）