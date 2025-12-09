日本7.5級地震│港人憶劫後餘生　指北海道酒店逃生門全上鎖：好驚

日本青森縣外海12月8日（周一）晚上發生7.5級地震，有正於北海道旅遊的港人發文表示，地震發生一刻酒店房間劇烈搖晃，難以行走，牆身出現裂痕，停止震動後他立即衝出房外逃生，惟竟發現所有逃生出口均被上鎖，需要酒店職員拍卡打開，逃生出口附近有個被窗簾遮擋的玻璃門，打開可走到室外，玻璃門旁亦貼有印着「避難器具」的告示，惟該玻璃門同樣被上鎖。當時不少酒店房客十分驚慌，幸過了約10分鐘，終於有警員及酒店職員到場，帶領一眾房客從逃生出口走到大堂，事後他因擔心餘震而難以安眠。



有正於北海道旅遊的港人發文講述，青森縣外海發生7.5級地震一刻的逃生過程。（Threads@kenny.kkf）

該港人於Threads以「劫後餘生文」為題發文表示，他正於日本北海道旅遊，12月8日晚上11時許，酒店突然響起地震警號，「之後大概10秒後直接成間酒店房劇烈搖動，係好難行，要即刻坐低地下嗰款」、「勁恐怖，好似全部嘢都就冧咁」，停止震動後他立即拿起護照、錢包、車匙和手機衝出房門，當時見到樓層外約有10名房客，有人在打電話報警。

日本青森地震 北海道一酒店逃生門全上鎖

樓主續說，大家一同尋找走火通道，「但係最黐線嘅一幕係，所有逃生出口係lock咗，要拍職員卡先入到，旁邊有個玻璃門寫住『避難器具』，係可以行去出，但係同樣有度玻璃門鎖住咗」，他當時已心想若再發生地震，他會毫不猶豫拿起滅火筒打爆玻璃門爬到酒店樓下。

發文港人形容劫後餘生：真係心驚膽戰

樓主指出，隨後陸陸續續見到有房客走出來，「有啲人房卡都冇拎就同小朋友出咗嚟，拖鞋都冇着，有啲就好驚驚到喊」，他見暫時未有餘震就回房打電話去酒店接待處，但無人接聽。過了約10分鐘，終於有警員及酒店職員跑過來，帶領一眾房客從逃生出口走到大堂。

樓主直言，事後「唔敢沖涼沖太耐，驚突然間又要走難衫都冇着，瞓覺都唔敢瞓太冧，件褸已經裝晒所有必要物品，預備又震嘅話即刻走」，而翌早（12月9日）7時左右，他感覺到餘震，「即刻醒咗，真係心驚膽戰」。

樓主問道「乜走火通道可以lock㗎咩？黐線有事嘅話點走」，又說「喺香港真係從來唔會試過有咁強烈嘅地震，感恩身邊嘅人同自己都冇事」。

樓主指出，逃生出口附近有個被窗簾遮擋的玻璃門，打開可走到室外，玻璃門旁亦貼有印着「避難器具」的告示，惟該玻璃門同樣被上鎖。（Threads@kenny.kkf）

網民指酒店大癲：逃生出口正常唔會上鎖

有網民留言祝願樓主平安，「注意安全，提高警覺，祝平安」，亦驚訝酒店將所有逃生出口上鎖，「就算驚有人食煙，後樓梯正常係唔會lock，會定期check有冇人食煙，呢間酒店大癲」、「走火通道當然唔可以lock，違反《消防法》同《建築基準法》，好似可以去消防署舉報」。

也有網民猜測，「可能真係火警打爆火警鐘玻璃會自動unlocked？」、「可能太多人經走火通道走數，如果係真，都幾癲，玩爛規矩玩到其他人有生命危險，又學到嘢，願一切平安」。

樓主表示，地震後酒店房間牆身出現裂痕。（Threads@kenny.kkf）

日本氣象廳發警報：未來一周需採取防災措施

日本青森縣外海12月8日晚發生7.5級地震，氣象廳首次發布自2022年啟動的「北海道及三陸近海地震預警」機制警報，提醒位於北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣太平洋沿岸的182個市町村在未來一周需要採取防災措施。據日媒報道，若發生發生強烈餘震，最壞情況可能造成約30萬人死亡並引發30米高的海嘯，經濟損失或高達48萬億日圓（約2.4萬億港元）。