元朗大寶冰室休息1天！老闆：食番餐好慰勞員工　網民支持：抖下

元朗大寶冰室爆紅，老闆和員工連日來「做到無停手」，終「投降」定今天（12月15日）為休息日，放假1天好好慰勞員工，老闆於店舖鐵閘貼出告示，盼大家幫忙將消息傳遞開去，不想「肉餅飯迷」撲空失望。大寶冰室Threads專頁也有宣布消息，力證休息1天。



網民表示，「估唔到差唔多過咗五六日，以咁善忘嘅香港人嚟講，仲講緊大寶冰室，睇嚟真係好好食」、「香港人工作態度，點都要抖下氣，支持」、「休息1日其實唔夠，起碼兩三日」。



元朗大寶冰室12月15日休息1天，老闆於店舖鐵閘貼出告示。（Threads@roy3911）

有網民12月14日晚於Threads發文指出，「大把人拍緊大寶冰室放假聲明」，照片見到大寶冰室店舖鐵閘上貼有告示，寫道12月15日休息1天，「因為呢幾日員工都做得好辛苦，想放假1天同佢哋食番餐好慰勞佢哋，多謝佢哋嘅辛勤付出，希望大家幫手分享，唔想大家撲空失望！」。

元朗大寶冰室12月15日休息1天

網民笑說，「佢哋去食嘢，一定唔食肉餅」、「冇下款『肉餅xxx敬上』，感覺差咁啲嘢」、「想慰勞員工，推薦元朗嘅大寶冰室肉餅飯」、「慶功食肉餅」。也有網民表示，「畀人哋抖下啦好心」、「除咗放假，希望腦（老）細年尾都分返些少花紅畀員工，睇見條人龍都覺得辛苦」。

有男子拍下大寶冰室休息1天的告示。（Threads@roy3911）

大寶冰室12月11日已於Threads專頁宣布會於12月15日休息1天。（Threads截圖）

大寶冰室12月14日重申12月15日休息1天。（Threads截圖）

網民支持：點都要抖下氣

而大寶冰室12月14日下午約1時半於Threads專頁發文，重申12月15日休息1天，網民笑言「肉餅陳法拉變肉餅Holiday」、「哈哈哈Angel放假，即刻有聲」、「放低大量肉餅，喺門口，等客人自取」，也有網民說「辛苦晒老闆同各位員工，聽日好好休息下」。