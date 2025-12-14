大寶冰室肉餅飯變生日蛋糕！壽星女慶生插蠟燭　網民：真識食手足

元朗大寶冰室肉餅飯因Threads潮文爆紅，引來大批市民湧入元朗一嚐「味蕾炸彈」的滋味。有女生們適逢「老best（好友）」生日，於是「搞搞新意思」，有別以往送上生日蛋糕，而是帶「老best」到大寶冰室享用「生日肉餅糕」，在肉餅上插蠟燭許願，壽星女也發文大推是「同老best慶生首選！」。



網民留言笑說，「門口有人載歌載舞，一堆人山長水遠過嚟排成個鐘，仲有人當蛋糕，老闆：呢個世界發生乜事？真係一百歲唔死都有新聞睇。PS生日快樂」、「剁肉餅阿姐心諗：好彩老細肯一日賣300份，個個整蛋糕，剁到我隻手廢」。



有壽星女到元朗大寶冰室享用肉餅飯，並在肉餅上插蠟燭，變成另類生日蛋糕。（Threads@tanzyznat）

壽星女12月13日於Threads發文表示，「我宣布大寶冰室嘅生日肉餅糕，贏咗99.9%嘅生日蛋糕，同老best慶生首選！」。

大寶冰室肉餅飯變生日肉餅糕

壽星女發相發片，見到1疊肉餅上插了1支蠟燭，令肉餅搖身一變，變成另類「生日肉餅糕」。

有當時坐在壽星女鄰桌的網民留言表示，「ching係圍內真識食嘅手足！」。（Threads@_lwnlwnlwn）

網民讚：係圍內真識食嘅手足

帖文引來網民熱議，有當時坐在壽星女鄰桌的網民留言表示，「ching係圍內真識食嘅手足！本身想同你一齊唱生日歌，不過有啲怕醜！喺呢度同你講返生日快樂！」。

有網民祝福壽星女，「生日快樂呀，第一次見肉餅蛋糕」、「生日快樂，ching，只可以講你係識食手足」、「生日快樂，你冇揀錯地方，慶祝生日一定要去元朗嘅大寶冰室」，又說「蠟燭火機都帶埋，有啲料子」。

壽星女回覆網民說，「想分享下就算好繁忙，大寶老闆都keep住好有禮貌唔勞氣，佢話人生活到而家都總算無憾，仲好擔心我哋排得耐同我哋講聲辛苦晒，係一位非常之有禮同謙虛嘅人」。