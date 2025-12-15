元朗輕鐵路軌女子狂奔！拍片者：好癲喎　網民：跑緊去大寶冰室？

因何事趕到要在輕鐵路軌上奔跑？網上流傳1段影片，有疑似穿着保安服的女子於元朗輕鐵水邊圍站路軌上狂奔，引來網民紛紛猜測「跑緊去大寶冰室？」、「趕住去大寶食肉餅飯，只賣300份咋」、「真係呢個方向，大概400-500米後轉左就到（大寶冰室）」，亦有網民批評女子行為危險，「想變做肉餅？」。



根據香港法例第556H章《香港鐵路(西北鐵路)附例》，擅自進入輕鐵路軌範圍，違例者最高可被罰款5,000元。



網上流傳1段影片，有女子於元朗輕鐵水邊圍站路軌上狂奔。（Threads@kyuiii._）

有輕鐵女乘客在月台候車時目擊事件，她12月13日下午約3時半於Threads發文發片表示，「Respect，住元朗咁耐我同我個frd都真係第一次見」。

女子元朗輕鐵路軌上狂奔

影片見到，樓主當時在元朗水邊圍站候車，1名疑似穿着保安服的女子於路軌上奔跑，隨後停下打算橫過車來車往的青山公路，樓主不禁大呼「吓，師兄，你好X癲喎」，又爆粗表示擔心「佢真係俾人撞X死」，又揶揄「好X出色」，而當時未有輕鐵駛過路軌。

樓主不禁大呼「吓，師兄，你好X癲喎」，擔心「佢真係俾人撞X死」。（Threads@kyuiii._）

影片引來網民熱議道，「趕住去大寶冰室」、「驚賣晒肉餅飯」。（Threads@kyuiii._）

網民：趕住去大寶冰室食肉餅飯

影片引來網民熱議道，「趕住去大寶冰室」、「驚賣晒肉餅飯」、「落早咗一個站唯有跑」、「方向正確，不過豐年路站落過對面就係」、「元朗以前都幾常見，可能好多參與者都老咗」、「輕鐵全盛時期，你跑10分鐘都無車碌到你」。

有網民直斥危險，表示「睇邊間保安公司，段片畀總管或管理處經理睇」、「用生命值返工」，另有網民分享另一危險照片表示見過有人在輕鐵路軌上踩單車。